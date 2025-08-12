HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Mira EN VIVO 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha
Mira EN VIVO 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     Mira EN VIVO 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     Mira EN VIVO 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     
Convocan paro de transportistas el 21 de agosto
Convocan paro de transportistas el 21 de agosto     Convocan paro de transportistas el 21 de agosto     Convocan paro de transportistas el 21 de agosto     
Ciencia

China enciende una máquina de hipergravedad que comprime el tiempo: acelera fenómenos geológicos y diseña nuevos materiales

El proyecto, liderado por científicos chinos, busca revolucionar el estudio de fenómenos geológicos y materiales mediante la simulación rápida de condiciones extremas.

Diseñada en China, el CHIEF promete acelerar los procesos naturales en cuestión de días, lo que normalmente tardan siglos. Foto: YouTube
Diseñada en China, el CHIEF promete acelerar los procesos naturales en cuestión de días, lo que normalmente tardan siglos. Foto: YouTube

China ha puesto en marcha la máquina de "hipergravedad" más avanzada del mundo, ubicada en la Instalación de Experimentos Interdisciplinarios y de Hipergravedad Centrífuga (CHIEF) en Hangzhou, la capital de la provincia de Zhejiang. Este sistema podrá generar fuerzas intensas aún más que la gravedad terrestre, lo que permitirá replicar en días procesos naturales que normalmente tomarían siglos. La máquina tiene como objetivo profundizar la comprensión científica y acelerar estudios en diversas áreas, como la ingeniería y la geotecnia.

El proyecto está siendo desarrollado por científicos e ingenieros chinos y representa un avance significativo en la tecnología de hipergravedad. Al simular en poco tiempo fenómenos de la naturaleza, esta herramienta promete revolucionar el estudio de fenómenos geológicos y materiales. La activación de esta máquina marca un hito importante en la investigación científica, con implicaciones para la exploración espacial, la ingeniería de materiales y más.

PUEDES VER: El espectacular SolarStratos suizo: el primer avión solar del mundo que apunta a superar los 10,000 metros de altura

lr.pe

¿Cómo CHIEF revolucionará la ciencia y la hipergravedad?

La máquina CHIEF en su núcleo utiliza un brazo giratorio que acelera maquetas y materiales dentro de una cámara sellada, generando una gravedad artificial miles de veces superior a la de la Tierra.  Su desafío es superar obstáculos del aire, que genera resistencia, calor y turbulencias. Para resolver este problema, los ingenieros han optimizado el diseño de la máquina con formas aerodinámicas, reducción de altura en las paredes, vacío parcial y control preciso del flujo de aire.

De sus dos versiones, la versión de gran carga puede mover hasta 32 toneladas a 300–500 g, mientras que la de alta velocidad alcanza hasta 1.500 g. Estas cifras, imposibles de soportar por los humanos, son ideales para realizar experimentos que simulan fenómenos naturales de larga duración en cuestión de semanas.

Gracias a estas capacidades, se podrán estudiar con un realismo inédito fenómenos como la erosión de suelos, el comportamiento de presas y la durabilidad de estructuras en condiciones extremas.

¿Cómo CHIEF transforma el tiempo en la investigación geotecnia e ingeniería sísmica?

La máquina de hipergravedad, cuenta con aplicaciones en varios campos científicos. En geotecnia, por ejemplo, puede simular procesos que en la naturaleza tomaría décadas, como la deformación de una presa o degradación de la superficie de la tierra. Ello permite a los expertos a analizar cómo estos fenómenos afectan a la ingeniería sísmica. CHIEF puede reproducir en horas los efectos de diversos temblores, lo que facilita el estudio cómo las construcciones resisten movimientos sísmicos.

Por otro lado, en ciencia de materiales la máquina acelera la formación de estructuras internas en aleaciones, lo que permite estudiar la durabilidad y resistencia de los materiales con una velocidad única. En exploración submarina, CHIEF facilita el estudio de hidratos de gas natural, una fuente energética prometedora que se forma lentamente en el fondo del marino.

Además, puede recrear fenómenos geológicos, como la formación de montañas o la migración de contaminantes, proceso que, en condiciones naturales, tomarían generaciones para observar. Sin embargo, gracias a la capacidad de CHIEF podrá simular condiciones extremas de manera acelerada.

Notas relacionadas
China desarrolla "abejas espía" que podrían ser usadas en casos militares: las controlan con agujas en su cerebro

China desarrolla "abejas espía" que podrían ser usadas en casos militares: las controlan con agujas en su cerebro

LEER MÁS
El puente más largo del mundo de 3,3 kilómetros se construirá en Europa: un megaproyecto con fuerte controversia

El puente más largo del mundo de 3,3 kilómetros se construirá en Europa: un megaproyecto con fuerte controversia

LEER MÁS
Japón lanzará el 'taxi aéreo', el nuevo medio de transporte que operará a partir de 2027 en alianza con ANA y Joby Aviation

Japón lanzará el 'taxi aéreo', el nuevo medio de transporte que operará a partir de 2027 en alianza con ANA y Joby Aviation

LEER MÁS
Arqueólogos descubrieron que existió una civilización avanzada en la Amazonía que usaba caminos y canales hace 2.500 años

Arqueólogos descubrieron que existió una civilización avanzada en la Amazonía que usaba caminos y canales hace 2.500 años

LEER MÁS
Científicos hicieron un experimento con pollos y logran que se parezcan en algo a los dinosaurios

Científicos hicieron un experimento con pollos y logran que se parezcan en algo a los dinosaurios

LEER MÁS
Calendario lunar agosto 2025: cuándo ver la luna llena y cuáles serán las fases lunares de este mes

Calendario lunar agosto 2025: cuándo ver la luna llena y cuáles serán las fases lunares de este mes

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Científicos proponen la nave espacial de 58 km de largo que llevaría 2.400 personas hasta Alfa Centauri en un largo viaje de 400 años

Científicos proponen la nave espacial de 58 km de largo que llevaría 2.400 personas hasta Alfa Centauri en un largo viaje de 400 años

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Martín Vizcarra llega a Santa Rosa con Perú Primero, pese a estar inhabilitado para postular a las Elecciones

Cierran Panamericana Norte por incendio de enorme tráiler a la altura del km 97.5 en Chancay

Juan Reynoso tajante tras derrota de Melgar ante Sporting Cristal que alarga crisis del Dominó en el Clausura: "Seguro todo cambiará"

Ciencia

La NASA se apresura: científicos pretenden construir un reactor nuclear en la Luna para la vuelta de los astronautas en 2030

La fascinante investigación de una científica británica que colecciona cerebros para revelar los secretos de la materia gris

Adiós al oxígeno del planeta: científicos predicen que la atmósfera no podrá sustentar la vida y la fotosíntesis colapsará a medida que disminuya el CO₂

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Martín Vizcarra llega a Santa Rosa con Perú Primero, pese a estar inhabilitado para postular a las Elecciones

PPC, Unidad y Paz y Peruanos Unidos apuestan por Chiabra para la presidencia con la Alianza Unidad Nacional

Patricia Benavides retorna al Ministerio Público: es citada para participar en la Junta de Fiscales Supremos

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota