China enciende una máquina de hipergravedad que comprime el tiempo: acelera fenómenos geológicos y diseña nuevos materiales

China ha puesto en marcha la máquina de "hipergravedad" más avanzada del mundo, ubicada en la Instalación de Experimentos Interdisciplinarios y de Hipergravedad Centrífuga (CHIEF) en Hangzhou, la capital de la provincia de Zhejiang. Este sistema podrá generar fuerzas intensas aún más que la gravedad terrestre, lo que permitirá replicar en días procesos naturales que normalmente tomarían siglos. La máquina tiene como objetivo profundizar la comprensión científica y acelerar estudios en diversas áreas, como la ingeniería y la geotecnia.

El proyecto está siendo desarrollado por científicos e ingenieros chinos y representa un avance significativo en la tecnología de hipergravedad. Al simular en poco tiempo fenómenos de la naturaleza, esta herramienta promete revolucionar el estudio de fenómenos geológicos y materiales. La activación de esta máquina marca un hito importante en la investigación científica, con implicaciones para la exploración espacial, la ingeniería de materiales y más.

¿Cómo CHIEF revolucionará la ciencia y la hipergravedad?

La máquina CHIEF en su núcleo utiliza un brazo giratorio que acelera maquetas y materiales dentro de una cámara sellada, generando una gravedad artificial miles de veces superior a la de la Tierra. Su desafío es superar obstáculos del aire, que genera resistencia, calor y turbulencias. Para resolver este problema, los ingenieros han optimizado el diseño de la máquina con formas aerodinámicas, reducción de altura en las paredes, vacío parcial y control preciso del flujo de aire.

De sus dos versiones, la versión de gran carga puede mover hasta 32 toneladas a 300–500 g, mientras que la de alta velocidad alcanza hasta 1.500 g. Estas cifras, imposibles de soportar por los humanos, son ideales para realizar experimentos que simulan fenómenos naturales de larga duración en cuestión de semanas.

Gracias a estas capacidades, se podrán estudiar con un realismo inédito fenómenos como la erosión de suelos, el comportamiento de presas y la durabilidad de estructuras en condiciones extremas.

¿Cómo CHIEF transforma el tiempo en la investigación geotecnia e ingeniería sísmica?

La máquina de hipergravedad, cuenta con aplicaciones en varios campos científicos. En geotecnia, por ejemplo, puede simular procesos que en la naturaleza tomaría décadas, como la deformación de una presa o degradación de la superficie de la tierra. Ello permite a los expertos a analizar cómo estos fenómenos afectan a la ingeniería sísmica. CHIEF puede reproducir en horas los efectos de diversos temblores, lo que facilita el estudio cómo las construcciones resisten movimientos sísmicos.

Por otro lado, en ciencia de materiales la máquina acelera la formación de estructuras internas en aleaciones, lo que permite estudiar la durabilidad y resistencia de los materiales con una velocidad única. En exploración submarina, CHIEF facilita el estudio de hidratos de gas natural, una fuente energética prometedora que se forma lentamente en el fondo del marino.

Además, puede recrear fenómenos geológicos, como la formación de montañas o la migración de contaminantes, proceso que, en condiciones naturales, tomarían generaciones para observar. Sin embargo, gracias a la capacidad de CHIEF podrá simular condiciones extremas de manera acelerada.