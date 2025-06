Claudia Sheinbaum hace un llamado a la paz tras redadas violentas en EEUU: “Los mexicanos no son delincuentes”

En el tercer día consecutivo de confrontaciones entre agentes estadounidenses y manifestantes que se oponen a las redadas en Los Ángeles para arrestar a indocumentados, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum condenó los operativos y expresó que la migración indocumentada en Estados Unidos no debería ser tratada con violencia.

"No estamos de acuerdo con esta forma de atender el fenómeno migratorio, no es con redadas ni con violencia como se va a atender el fenómeno migratorio, es sentándose, trabajando en una reforma integral migratoria que tome en cuenta a todos los mexicanos que están del otro lado de la frontera, esa es nuestra posición. Siempre un llamado a la paz, a la no violencia, a no exacerbar ninguna forma violenta de manifestación", expresó Sheinbaum a los medios.

Claudia Sheinbaum invita al Gobierno de Estados Unidos a reunirse para trabajar en una reforma migratoria que tome en cuenta a los inmigrantes mexicanos que se encuentran al otro lado de la frontera.

Además, señaló que la violencia utilizada por los agentes del orden para las redadas no va a solucionar el problema de inmigración, al referirse a los recientes operativos en diferentes ciudades de California. Asimismo, mencionó que la cancillería mexicana se comunicó con el embajador estadounidense, Ronald Johnson, para tratar el asunto, y subrayó que su gobierno continuará defendiendo los derechos de los migrantes mexicanos.

La presidenta del Ejecutivo federal señaló que 35 migrantes mexicanos fueron arrestados durante las redadas en California el sábado, y que el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma, se comunicó con las autoridades estadounidenses para obtener información sobre los detalles de la situación.

"Siempre las mexicanas y los mexicanos van a tener nuestro apoyo y nuestra demanda para que se respeten siempre los derechos humanos y que sepan que si quieren regresar a México, aquí lo recibimos con los brazos abiertos. Tenemos el programa México te Abraza para recibir a las mexicanas y a los mexicanos que están en Estados Unidos", agregó la mandataria.

La presidenta del Ejecutivo reafirmó que la gran mayoría de los migrantes mexicanos en Estados Unidos son trabajadores que envían remesas a sus familias en México, y no delincuentes.

En tanto, hizo un llamado a respetar los derechos humanos y a manifestarse de forma pacífica. Por otro lado, Sheinbaum inauguró dos torres médicas especializadas que ofrecerán atención a niños, con una población beneficiaria de hasta 1.5 millones de personas.