A través de su cuenta de X, el presidente boliviano Luis Arce denunció que Evo Morales impide el acceso de alimentos y presiona al Gobierno para que su candidatura presidencial sea aceptada. "Su fin no es otro que su candidatura inconstitucional y, para ello, está dispuesto a cercar ciudades e impedir el paso de alimentos, como lo hizo antes. Y, de ratificarse su inhabilitación, busca que no se realice las Elecciones Generales del 17 de agosto", expresó.

Recibe noticias de EE.UU en el canal de Whatsapp

Desde hace varios días, seguidores de Morales mantienen bloqueos en las carreteras y anunciaron que, a partir del miércoles 4 de junio, extenderán el cierre de vías al resto del país. Mientras tanto, las protestas en La Paz continúan por segunda semana consecutiva, con demandas que incluyen una salida a la crisis económica y la habilitación de su líder como candidato, a pesar de estar inhabilitado.

Luis Arce sobre Evo Morales: "Miente cuando dice que su protesta es por la economía"

El presidente Arce también tachó al exmandatario de 'mentiroso' asegurando que lo único que genera es inestabilidad en el país, creando conflicto entre los bolivianos. "Miente cuando dice que su acción es por el bienestar de las familias bolivianas. Miente cuando dice que su protesta es por la economía, contra la inflación y por la canasta básica. Miente cuando dice ‘obedecer al pueblo’, y eso las bolivianas y bolivianos lo saben", aseveró.

Cabe resaltar que Omar Ramírez, vocero de la organización política 'Evo es Pueblo', declaró a la Agencia Sputnik que lo que se exige es la renuncia de Arce y ya no insistirían en la candidatura presidencial de Morales. "El tema de la inscripción de Evo ya es pasado, eso es irrelevante para nosotros. Ahora estamos en otra fase: las organizaciones sociales demandan que Luis Arce se vaya porque no tiene un plan económico ni una propuesta para enfrentar esta crisis", detalló.

PUEDES VER: Papa León XIV habló por teléfono con Vladímir Putin sobre un posible alto al fuego en Ucrania

Gobierno de Bolivia acusa a seguidores de Morales de boicot electoral

El ministro Roberto Ríos afirmó que las protestas buscan impedir que se realicen las elecciones. Señaló al líder cocalero como responsable de lo que calificó como un intento de 'boicot'. Además, advirtió que los bloqueos están afectando el abastecimiento de alimentos y provocan una mayor escasez de combustible al obstruir el paso de cisternas. Mediante una conferencia de prensa cuestionó la situación: "¿Se puede llamar a esto un bloqueo para mejorar la situación?".

El diputado Santos Mamani mostró su respaldo a Morales y declaró que "sin Evo, no hay democracia, sin Evo, no hay elecciones generales en el país" y advirtió con iniciar un juicio penal contra los vocales del Tribunal Supremo Electoral si no inscriben su candidatura. Desde la semana pasada se llevan a cabo movilizaciones en La Paz y Cochabamba.

¿Por qué Morales no puede ser candidato presidencial en Bolivia?

Fue inhabilitado para postularse debido a múltiples razones legales y políticas. El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) dictaminó que la reelección indefinida no es un derecho humano y que los límites de mandato establecidos en la Constitución deben respetarse. Al gobernar durante tres periodos consecutivos entre 2006 y 2019, excedió el límite constitucional de dos mandatos, lo que lo inhabilita para postularse nuevamente.

Además, el intento de registrar su candidatura a través del Partido de Acción Nacional Boliviano (Pan-Bol), cuya personería jurídica fue cancelada, fue rechazado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE). Su exclusión generó tensiones políticas y sociales en el país. El gobierno de Arce considera estas acciones como intentos de desestabilización y advirtieron sobre el uso de la fuerza para restablecer el orden. Mientras tanto, Morales anunció una "batalla legal" para revertir su inhabilitación, aunque las autoridades judiciales reafirmaron su decisión.