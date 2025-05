Marcha masiva en Bolivia: seguidores de Evo Morales presionan para inscribir su candidatura presidencial

Creciente tensión política de Bolivia. Cientos de manifestantes, en su mayoría provenientes del Trópico de Cochabamba, descendieron sobre La Paz en una masiva movilización del 27 de mayo convocada para exigir que se permita la postulación de Evo Morales a las elecciones presidenciales. Con pancartas, wiphalas y consignas a favor del exmandatario, sus seguidores exigieron que se respete su "derecho político a ser elegido"

La movilización, que se prolongó durante horas en el centro de la capital, fue encabezada por sectores sociales que históricamente respaldaron al líder cocalero: federaciones campesinas, sindicatos mineros y grupos indígenas que ven en Morales la única figura capaz de devolver al Movimiento al Socialismo (MAS) su identidad original. "Evo es el único que puede defender al pueblo. No vamos a aceptar que lo bloqueen por intereses políticos", manifestó Leonardo Loza, dirigente de las Seis Federaciones del Trópico.

¿Qué motivó la movilización en defensa de Evo Morales?

El detonante de la protesta fue la negativa del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de aceptar la inscripción de la candidatura de Morales. El órgano electoral argumentó que el expresidente se encuentra inhabilitado conforme a la sentencia 1010/2023 del Tribunal Constitucional, que prohíbe la reelección indefinida. Morales gobernó Bolivia durante tres mandatos consecutivos, entre 2006 y 2019, y su intento de presentarse nuevamente contraviene esta disposición.

"No se trata solo de Evo. Se trata de la democracia. Hoy le niegan a Evo el derecho a postular, mañana nos lo negarán a todos", declaró Andrónico Rodríguez, presidente del Senado y una de las figuras más cercanas al expresidente. Desde el entorno de Morales insisten en que la Constitución sí permite su postulación, señalando que el fallo del Tribunal fue impuesto para evitar su regreso al poder. El TSE, sin embargo, fue categórico: "No podemos recibir una candidatura que no cumple con los requisitos legales ni constitucionales", señaló su presidente, Óscar Hassenteufel.

¿Cómo afecta esta situación al gobierno de Luis Arce?

El gobierno de Luis Arce se encuentra en una encrucijada. Aunque proviene del MAS, Arce se distanció directamente a Morales. Este conflicto interno derivó en una fractura evidente dentro del partido oficialista, con acusaciones cruzadas entre ambos sectores. Morales acusa a Arce de "usar el poder para impedir su retorno", mientras el Ejecutivo sostiene que se deben respetar las reglas institucionales.

"La verdadera traición está en bloquear a quien fundó este proceso de cambio", afirmó Morales durante una entrevista con radio Kawsachun Coca. En respuesta, desde el Palacio Quemado se subraya que "el país necesita avanzar, no retroceder al pasado". Esta pugna debilitó la cohesión del MAS y pone en riesgo su desempeño en las urnas, más aún tras la renuncia de Arce a su propia candidatura presidencial.

¿Qué implicaciones tiene para las elecciones en Bolivia?

Con el panorama actual, las elecciones de 2025 podrían desarrollarse en un clima de fuerte polarización y fragmentación del voto. La inhabilitación de Morales podría restar una parte significativa del apoyo popular al MAS, que enfrenta la difícil tarea de presentar un candidato que logre aglutinar a sus diversas facciones. Mientras tanto, partidos de oposición ya comenzaron a movilizarse.

Además, las protestas podrían escalar si las demandas no se canalizan mediante el diálogo. Algunos sectores anuncian bloqueos de caminos y paros si el TSE no reconsidera su decisión. "No vamos a permitir un fraude anticipado. El pueblo va a defender su voto en las calles si es necesario", advirtió el dirigente cocalero Édgar Montaño.