Las protestas en Bolivia se reactivaron este lunes 2 de junio con bloqueos impulsados por sectores que apoyan al expresidente Evo Morales. Los manifestantes exigen la renuncia del actual mandatario, Luis Arce, en medio de una creciente crisis económica y presionan para que se habilite la candidatura presidencial de Morales, pese a los procesos legales que enfrenta por presunto delito de trata de personas.

Ante la situación, se pronunció el ministro del Interior, Roberto Ríos, informando que se bloquearon nueve puntos estratégicos en el país ubicados en Cochabamba, asegurando que intentan boicotear las elecciones del 17 de agosto. "Esta es la actitud vil con la que se moviliza a las personas afectando y dañando la economía de las familias porque sabemos que estos bloqueos agudizan el incremento de precios de los productos", precisó.

Acusan a seguidores de Morales de intentar boicotear elecciones presidenciales

Roberto Ríos criticó que con las protestas se busque la inscripción de Morales a las elecciones presidenciales cuando se encuentra involucrado en un proceso judicial. "El bloqueo tiene solamente la finalidad de boicotear las elecciones de este año en el país y para que la candidatura de una persona -Evo Morales-, que está inhabilitada y que no tiene partido político, se anteponga ante todo el sistema jurídico nacional", aseveró.

Omar Ramírez, vocero de la organización política 'Evo es Pueblo' y dirigente de la Csutcb, declaró a la Agencia Sputnik que ya no insistirán en la candidatura. En cambio, anunció que las organizaciones sociales seguirán exigiendo la renuncia del presidente Luis Arce. "El tema de la inscripción de Evo ya es pasado, eso es irrelevante para nosotros. Ahora estamos en otra fase: las organizaciones sociales demandan que Luis Arce se vaya porque no tiene un plan económico ni una propuesta para enfrentar esta crisis", afirmó.

¿Qué sectores se sumaron a las protestas en Bolivia?

A las manifestaciones que se intensificarán desde este miércoles 4 de junio con nuevos piquetes, se sumaron protestas de diversos sectores. La Confederación de Choferes de Bolivia convocó a un paro de 24 horas con bloqueo de carreteras este martes 3 de junio, en rechazo al desabastecimiento de combustible, que está generando largas filas en los surtidores y afectado su labor.

Por su parte, la organización campesina Ponchos Huayrurus planea una marcha con cacerolas y cortes de vías en La Paz. A su vez, la Central Única de Trabajadores Campesinos Originarios Quechuas anunció bloqueos en la carretera Sucre-Potosí debido a la crisis económica y el alza de precios. En El Alto, la Federación de Juntas Vecinales prepara movilizaciones para la próxima semana.

División del MAS y procesos legales impiden candidatura de Morales

Pese al fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional, Morales intentó sin éxito postularse nuevamente. Primero recurrió al Frente para la Victoria (FPV) y luego al Partido de Acción Nacional Boliviano (Pan-Bol), pero ambos perdieron su personería jurídica por no alcanzar el 3% de los votos en las elecciones de 2020, según lo estipula la ley boliviana. También se apartó del Movimiento al Socialismo (MAS) este año y formó el bloque 'Evo es Pueblo', que aún no cuenta con personería jurídica y no puede presentar candidatos.

La relación entre Arce y Morales se fracturó en 2021 por desacuerdos sobre la conducción del Gobierno y el control del MAS. A pesar de esto, las divisiones dentro del oficialismo vienen desde la crisis política de 2019, cuando Morales renunció a la Presidencia junto con todo su Gabinete. La interna del MAS permanece fragmentada, sin señales claras de reconciliación entre sus principales figuras.