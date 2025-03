El papá de Elon Musk asegura que su hijo no está preparado para la política: "Si no puedes hacerlo, no te metas"

Errol Musk, padre de Elon Musk, asegura que su hijo "no está hecho para la política". Foto: Composición de Ariana Espinoza/LR/The New York Times/NDTV

El padre de Elon Musk afirmó que su hijo “no está hecho para la política” en vísperas de que el empresario y actual persona más rica del mundo participara este miércoles en la primera reunión del gabinete de Donald Trump.

Errol Musk concedió una entrevista al canal Al Arabiya News, en la que afirmó que la personalidad de su hijo, Elon Musk, podría dificultarle la interacción con distintos tipos de personas.

Papá de Elon Musk asegura que su hijo no está preparado para la política: "Si no puedes hacerlo, no te metas"

Errol Musk, padre de Elon Musk, participó en una entrevista en el programa Global News Today de Al Arabiya News, donde fue consultado sobre la posibilidad de que su hijo, quien ha implementado drásticos recortes en la administración del Gobierno de Estados Unidos mediante el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), contemple postularse a la presidencia tras un eventual segundo mandato de Trump.

Errol Musk señaló que la actitud arrogante del magnate tecnológico, nacido en Sudáfrica, podría ser un obstáculo para establecer una conexión efectiva con el público. Asimismo, la Constitución de Estados Unidos estipula que para ocupar la presidencia es necesario ser ciudadano estadounidense por nacimiento y tener un mínimo de 35 años de edad.

“Elon no está hecho para la política”, indicó Errol Musk en la entrevista. Además, añadió: “En política hay que tratar con todo el mundo, desde los más inteligentes hasta los menos inteligentes, desde los más sofisticados hasta los menos sofisticados. Si no puedes hacerlo, no te metas en eso”.

Elon y Errol Musk: una relación complicada a lo largo de los años

Elon Musk ha expresado en el pasado que su padre ha cometido "casi todas las maldades imaginables", según el artículo de Independent en español. En respuesta, Errol Musk afirmó la semana pasada, durante un episodio del podcast Wide Awake, que Elon no ha sido un buen padre para sus propios hijos.

“No, no ha sido un buen padre. Su primer hijo pasaba demasiado tiempo con niñeras y murió al cuidado de una niñera”, manifestó refiriéndose a Nevada Alexander Musk, quien falleció a las 10 semanas de vida a causa del síndrome de muerte súbita.

“Si Elon oye esto, me va a pegar un tiro, o algo”, indicó, y continuó: “Luego tuvo cinco hijos, cada uno con su propia niñera. Era una situación extraña. No pasó el suficiente tiempo con ellos”.

Elon Musk y el gobierno de Donald Trump

Aunque no ocupa un cargo en el Gabinete ni posee autoridad formal para tomar decisiones, el líder del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) se encontraba presente en calidad de “empleado especial del gobierno” y “asesor principal” del presidente, según explicó la secretaria de prensa de Donald Trump, Karoline Leavitt, antes de la reunión.

Miembros del Congreso de Estados Unidos, analistas políticos y la opinión pública han sido testigos del impacto de Elon Musk y su equipo asesor, que han llevado a cabo una reestructuración drástica en múltiples departamentos gubernamentales con el objetivo de reducir la burocracia y recortar el gasto federal en billones de dólares.

Esta semana, Musk ordenó a los empleados federales responder a un correo electrónico en el que debían detallar sus logros de la semana anterior; aquellos que no cumplieran con la solicitud se enfrentarían al riesgo de ser despedidos.