Gobierno de Donald Trump planea desnaturalizar ciudadanos de Estados Unidos: ¿en qué casos aplica?

No es la primera vez que Donald Trump intenta desnaturalizar a los ciudadanos de Estados Unidos. Foto: Gerson Cardoso/LR/AFP/difusión

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, ha implementado acciones migratorias que generan preocupación en comunidades inmigrantes. La posibilidad de revocar la ciudadanía a personas naturalizadas ha encendido alarmas y ha llevado a muchos a cuestionar la seguridad de su estatus legal.

Esta iniciativa, impulsada por una orden ejecutiva firmada el 20 de enero de 2025, ha dejado a miles de ciudadanos en un estado de incertidumbre y temor. La administración Trump ha comenzado a reasignar recursos para identificar posibles irregularidades en los procesos de naturalización.

¿En qué casos se puede desnaturalizar a un ciudadano de EE. UU.?

En Estados Unidos, la ciudadanía es un derecho constitucional, pero en ciertos casos puede ser revocada a través de un proceso judicial. Las causas para la administración del presidente Donald Trump que pueden llevar a la desnaturalización incluyen:

Fraude o falsedad en la solicitud de naturalización: Si una persona ocultó información clave o presentó documentos falsificados durante su proceso de naturalización, las autoridades pueden anular su ciudadanía. Pertenencia a organizaciones extremistas: Un ciudadano puede perder su nacionalidad si se demuestra que, dentro de los primeros cinco años después de naturalizarse, ha sido parte de un grupo que busca derrocar al Gobierno de EE. UU. Participación en delitos graves: Actividades como terrorismo, espionaje o traición pueden llevar a la revocación de la ciudadanía. Negativa a testificar en investigaciones del Congreso: En circunstancias excepcionales, una persona puede perder la ciudadanía si se niega a cooperar con investigaciones relacionadas con temas de seguridad nacional.

El endurecimiento de las revisiones a ciudadanos naturalizados no es nuevo. Durante el primer mandato de Trump (2016-2020), su administración impulsó la Operación Second Look, un programa diseñado para examinar antiguos casos de naturalización.

¿Cómo es un proceso de desnaturalización?

A diferencia de otros procedimientos migratorios, la desnaturalización no es automática. Se trata de un proceso judicial que inicia cuando el Departamento de Justicia de EE. UU. presenta una demanda ante un tribunal federal. Para revocar la ciudadanía de una persona, el Gobierno debe demostrar que esta obtuvo su nacionalidad de manera fraudulenta o que incurrió en alguna de las causas previamente mencionadas.

El proceso consta de varias etapas: