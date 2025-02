Los únicos 2 países de América Latina que podrán conectar sus celulares al internet satelital de Starlink de Elon Musk

La empresa de telecomunicaciones Entel formalizó una alianza estratégica con SpaceX, la innovadora compañía aeroespacial liderada por Elon Musk, con el objetivo de proporcionar servicios de internet satelital mediante la tecnología Starlink en los países de Chile y Perú. Este convenio permitirá a los usuarios de Entel disfrutar de servicios de mensajería, voz y datos en áreas donde la cobertura terrestre es escasa o inexistente, lo que mejorará así la conectividad en regiones remotas.

De acuerdo con la información oficial proporcionada por Entel, la implementación de estos servicios se llevará a cabo en dos etapas. En el primer semestre de 2025, los clientes podrán acceder a la mensajería de texto, mientras que los servicios de voz y datos se lanzarán en el segundo semestre del mismo año. Esta iniciativa representa un avance significativo en la expansión de la conectividad en ambos países, lo que beneficia a aquellos que actualmente enfrentan dificultades para acceder a servicios de telecomunicaciones convencionales.

¿Qué beneficios ofrece la conexión a internet satelital?

Una de las principales ventajas de este servicio radica en que los usuarios podrán seguir utilizando sus teléfonos móviles actuales sin necesidad de cambiar de dispositivo ni de instalar aplicaciones adicionales. La conexión se realizará de manera directa entre el smartphone y los satélites de Starlink, lo que ofrecerá una experiencia de usuario ágil y eficiente.

Esta colaboración entre Entel y SpaceX en Latinoamérica se inspira en un precedente establecido en Estados Unidos, donde T-Mobile y SpaceX anunciaron una alianza similar con el fin de eliminar las "zonas muertas" de cobertura. En noviembre de 2024, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos otorgó una licencia que permite a T-Mobile y SpaceX ofrecer cobertura complementaria desde el espacio, lo que amplía el acceso a Internet en áreas que anteriormente no contaban con este servicio.

El internet satelital proporciona cobertura total y acceso global a internet en cualquier lugar. Foto: difusión

Programa de Starlink permite que los teléfonos móviles se conecten directamente a satélites

El programa Direct to Cell de Starlink, aprobado por la FCC por sus siglas en inglés), posibilita que los teléfonos móviles se conecten directamente a satélites en órbita baja, eliminando la necesidad de antenas externas o equipos adicionales.

Este servicio funciona de manera análoga a las redes celulares convencionales, pero en lugar de enlazarse con torres terrestres, los teléfonos se comunican directamente con los satélites. Como resultado, cualquier dispositivo que cuente con conectividad 4G o 5G podrá utilizar el servicio sin necesidad de modificaciones, lo que constituye un importante avance en la conectividad móvil.

PUEDES VER: Elon Musk responde a influencer veinteañera quien reveló que es la madre de su hijo número 13

Starlink es una empresa que nació como un proyecto de SpaceX, cuyo fundador es Elon Musk. Foto: difusión

¿Qué países que podrán usar Starlink desde el celular?+

Según la página oficial de Starlink, los operadores asociados para implementar esta tecnología son los siguientes:

T-Mobile en Estados Unidos

Rogers en Canadá

One NZ en Nueva Zelanda

KDDI en Japón

Optus en Australia

Salt en Suiza

Entel en Perú y Chile

Aún no hay fecha oficial para el lanzamiento de internet satelital de Starlink

Aunque no se ha establecido una fecha precisa para el lanzamiento en los países asociados, Starlink anticipa que los servicios de Direct to Cell comenzarán a implementarse en 2025. En Estados Unidos, T-Mobile lidera la fase inicial de despliegue, lo que podría servir como referencia para otras áreas. En cuanto a los precios, las tarifas específicas de Direct to Cell aún no han sido anunciadas, pero se pueden considerar las tarifas actuales de otros servicios de Starlink.

El plan básico para hogares tiene un costo aproximado de 120 dólares al mes, mientras que el servicio Roam se ofrece por 150 dólares mensuales. Además, el equipo necesario para la instalación del servicio residencial tiene un precio de 600 dólares. Sin embargo, en el caso de Direct to Cell, los costos variarán en gran medida según los acuerdos establecidos con los operadores locales en cada país.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.