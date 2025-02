Seguro Social en EE. UU.: Elon Musk aplicará una nueva medida que cancelará estos trámites en todo el país

El Sistema de Seguro Social en EE. UU. atraviesa una etapa de cambios radicales debido a las reformas implementadas por el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), organismo a cargo de Elon Musk. Con el objetivo de optimizar los recursos federales y reducir los costos operativos, Musk anunció un recorte significativo de oficinas y servicios que afectan a miles de beneficiarios.

A pesar de la intención de mejorar la eficiencia del gobierno, las reformas también han generado gran preocupación. A lo largo de todo el país, muchas oficinas cerrarán sus puertas de manera permanente, afectando el acceso de los beneficiarios a los servicios que necesitan.

¿Qué medida aplicará Elon Musk que cancelará los trámites del Seguro Social en el país?

Bajo la administración de Musk al frente del DOGE, se dio a conocer una estrategia que no solo implica una reorganización del Sistema de Seguro Social (SSA), sino también la cancelación de varios trámites presenciales. Esta medida es parte de una serie de reformas cuyo objetivo es reducir el número de oficinas federales y reorganizar los recursos gubernamentales para hacerlos más eficientes.

Elon Musk ha defendido su plan, argumentando que los cambios son necesarios para optimizar el uso de los recursos públicos y reducir los costos operativos del gobierno federal. Entre las medidas más controversiales, se encuentra el cierre de oficinas en diversas localidades de los Estados Unidos, que afecta a cientos de miles de personas que deben acudir presencialmente para realizar trámites del Seguro Social.

¿Cómo afectará la nueva medida de Elon Musk?

Las áreas rurales y las comunidades con menos acceso a la tecnología serán las más afectadas. En regiones como el valle de Hudson, en Nueva York, los beneficiarios pueden tener que viajar largas distancias para llegar a las oficinas más cercanas. Según la senadora Kirsten Gillibrand, algunos de estos usuarios podrían necesitar recorrer hasta 135 millas para recibir atención en persona. Esto representa una barrera significativa para personas con discapacidades o para quienes carecen de recursos para desplazarse grandes distancias.

Los expertos también han señalado que la digitalización de los trámites del Seguro Social no es una solución viable para todos. Muchas personas mayores, personas con discapacidad y quienes no tienen acceso a dispositivos adecuados o a internet, encontrarán casi imposible adaptarse a la nueva modalidad de atención. La digitalización no puede reemplazar la necesidad de un contacto físico y personal, particularmente cuando se trata de la gestión de beneficios vitales.