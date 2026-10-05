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Alerta máxima inmigrantes legales e indocumentados | Incrementan operativos del ICE en este popular distrito de EE.UU. tras cancelación de TPS para haitianos

Las organizaciones de derechos civiles recomiendan a inmigrantes buscar asistencia legal gratuita ante el incremento de agentes del ICE en diversos sectores.

Incrementan operativos del ICE en este popular distrito de EE.UU.
Incrementan operativos del ICE en este popular distrito de EE.UU. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales
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El último 1 de octubre, se registró un aumento repentino de agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en Flatbush, Brooklyn, que es un barrio muy concurrido por tener una mayor concentración de inmigrantes provenientes del Caribe en la ciudad de Nueva York. Esto fue reportado por diversos activistas y residentes de la nación estadounidense.

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Gran noticia para inmigrantes en EE.UU. | Proponen eliminar al ICE para proteger a indocumentados

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Aumentó la presencia migratoria en algunas zonas de Brooklyn

Los activistas de la coalición Hands Off NYC revelaron que vieron operaciones de agentes migratorios que se llevaron a cabo en el área de Cortelyou y East 35th Street del 28 de septiembre al 1 de octubre, según una publicación hecha en redes sociales.

Por su parte, los coordinadores de la organización cultural Little Caribbean informaron que el viernes en la mañana se registró la presencia de agentes migratorios en las zonas de Lenox Road, Linden Boulevard y Belford Avenue.

Cabe mencionar que los mencionados avistamientos de los oficiales se producen dos meses después de que se cancelara el Estatus de Protección Temporal (TPS) para los haitianos en EE.UU. El distrito de Flatbush alberga además una de las mayores poblaciones de haitianos en el país.

"Flatbush es una comunidad de inmigrantes. Estas familias están presentes en cada manzana, en cada escuela y en cada pequeño negocio de Flatbush Avenue", expresó la concejala Rita Joseph. "Acciones coercitivas como estas siembran el miedo en todo el vecindario. Hacen que la gente tenga miedo de ir a trabajar, llevar a sus hijos a la escuela o buscar ayuda cuando la necesita. Eso no hace que nadie esté más seguro", agregó.

En el mes de agosto, activistas y funcionarios electos se manifestaron contra el aumento de medidas de control migratorio del ICE en distintos barrios de Queens, sobre todo en zonas donde los inmigrantes representaban el 50% o más de la población.

Inmigrante fue detenido por el ICE en medio de estos operativos

Se conoció que una persona fue arrestada por el ICE en medio del operativo, según lo revelado por la autoridad Joseph. Es por ello que su oficina ofreció asistencia legal a la familia de esta persona, de acuerdo a lo informado por PIX 11.

"En coordinación con mi oficina, Hands Off NYC recorrió el vecindario y deslizó folletos de ‘Conozca sus derechos’ por debajo de todas las puertas a las que pudieron llegar, para que nuestros vecinos sepan qué hacer si los agentes se les acercan", sostuvo Joseph en un comunicado.

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