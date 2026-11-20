Excelentes noticias | Un millón de personas recibirán un cheque de US$500 en EE.UU.: Así puedes acceder al reembolso y qué hacer si no lo recibes Cerca de un millón de estadounidenses recibirán un cheque de US$500 como parte de un reembolso dirigido a afiliados de seguros médicos del ACA.

Un millón de personas recibirán un cheque de US$500 en EE.UU. Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales | Gemini

Aproximadamente un millón de personas en Estados Unidos accederán a un cheque de US$500 que forma parte de un reembolso anunciado por Donald Trump. Si bien el Departamento del Tesoro inició el envío de los pagos desde finales de septiembre a los beneficiarios de 30 estados, debes saber que no todos califican para recibirlos. En esta nota, te contaremos quiénes podrán acceder al dinero.

¿Quiénes recibirán el cheque de US$500?

El reembolso de US$500 anunciado por el Gobierno de Trump está dirigido a algunos afiliados a seguros médicos bajo la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA), conocida como Obamacare, que contrataron una cobertura a través de HealthCare.gov y no recibieron subsidios federales para pagar sus primas. Según la información publicada sobre el programa, los destinatarios de los cheques son personas que:

Contrataron cobertura médica para 2026 a través del mercado federal HealthCare.gov.

Pagaron sus primas sin subsidios federales ni créditos fiscales para reducir el costo.

Residen en uno de los estados incluidos en la distribución.

"La mayoría de los beneficiarios son estadounidenses de clase media que ganan demasiado para recibir subsidios este año: más de US$62,600 como individuo o US$128,600 para una familia de cuatro, según la Casa Blanca", indicó CNN.

Asimismo, los 30 estados que recibirán este dinero son: Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Delaware, Florida, Hawái, Indiana, Iowa, Kansas, Luisiana, Michigan, Misisipi, Misuri, Montana, Nebraska, Nuevo Hampshire, Ohio, Oklahoma, Oregón, Tennessee, Texas, Utah, Virginia Occidental, Wisconsin y Wyoming, de acuerdo con lo publicado por Vive USA. Ten en cuenta que vivir en estos lugares no garantiza recibir el reembolso, también se deben cumplir las condiciones de cobertura.

¿Se debe solicitar el reembolso de dinero?

La respuesta es no, debido a que el envío de cheques de US$500 será automático para las personas elegibles , pero no es necesario presentar una solicitud ni pagar una tarifa especial para recibirlo. Además, los pagos se entregarán mediante cheques por correo y una familia podría recibir más de uno si cuenta con varios integrantes elegibles.

¿Qué debes hacer si el cheque no llega?

Si crees que cumples los requisitos y aún no has recibido tu cheque:

Revisa tu cuenta de HealthCare.gov para comprobar los datos de tu cobertura y que tu dirección postal esté actualizada.

Revisa el correo físico y el electrónico, incluida la carpeta de mensajes no deseados, por si recibiste alguna comunicación relacionada con el reembolso.

No pagues a intermediarios que prometan liberar el dinero ni entregues datos bancarios a quien te contacte sin que lo hayas solicitado.

Debes saber que la entrega de este reembolso se debe a cobros excesivos relacionados con el funcionamiento de HealthCare.gov durante la administración de Joe Biden. Los pagos se financian con fondos no utilizados provenientes de tarifas que las aseguradoras pagan para sostener el mercado federal y que pueden trasladar a sus clientes a través de las primas.