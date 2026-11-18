Pésimas noticias para inmigrantes en EE.UU. | Estas licencias de conducir mostrarán si eres o no ciudadano estadounidense: ¿Desde cuando se aplicará? Florida implementará un cambio en las licencias de conducir que incluirá una indicación de ciudadanía estadounidense, según la ley HB 991.

Todos los que viven en Florida y tienen una licencia de conducir o planean solicitarla deben saber que tendrá un cambio importante. De acuerdo con la ley HB 991, ahora este documento tendrá una indicación de ciudadanía, pero desde ¿cuándo comenzará a implementarse? En esta nota, te contaremos todos los detalles y si este cambio te corresponde.

¿Cuándo se implementará este cambio en las licencias de conducir en Florida?

Según lo establecido, la indicación de la ciudadanía en las licencias de conducir y tarjetas de identificación de Florida tendrá que incorporarse a más tardar el 1 de julio de 2027. Cabe mencionar que esta obligación se refiere a los documentos emitidos a las personas que figuren en el sistema estatal como ciudadanos estadounidenses, en el momento en que soliciten una licencia nueva, renovación o un reemplazo, según lo publicado por The Florida Senate.

Ten en cuenta que si bien la ley HB 991 entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2027 de manera general, existen algunas excepciones previstas en la norma; sin embargo, el plazo para incorporar la indicación de ciudadanía en las licencias de conducir y tarjetas de identificación vencerá el 1 de julio de ese año.

¿Quiénes tendrán que implementarlo de manera obligatoria?

La sección 322.034 de la medida indica que la situación legal tendrá que aparecer en las licencias de conducir y tarjetas de identificación de Florida expedidas a los solicitantes que estén registrados como ciudadanos estadounidenses. Asimismo, se incorpora al realizar cualquiera de estos trámites:

Primera expedición del documento.

Renovación.

Reemplazo o reposición.

Si estás preocupado porque esta información aparezca, debemos decirte que el requisito no se distingue entre ciudadanos por nacimiento o ciudadanos por naturalización.

¿Debes cambiar tu licencia vigente en Florida?

La respuesta es no, la ley no exige un reemplazo masivo de las licencias vigentes, solo para este cambio. La incorporación se hará conforme se tramiten nuevas expediciones, renovaciones o reposiciones, de acuerdo con lo informado por el recaudador de impuestos de Miami-Dade y conforme al mecanismo previsto en la norma.

Por último, quienes adquieran la ciudadanía estadounidense y actualicen oportunamente su información tendrán derecho a una renovación o reemplazo gratuito del documento. Esto quiere decir que esta actualización debe hacerse dentro de los 30 días posteriores a convertirse en ciudadano.