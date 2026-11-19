Precio del dólar hoy en Perú, viernes 20 de noviembre: consulta el tipo de cambio para compra y venta
Consulta el precio del dólar este viernes 20 de noviembre en Perú, y conoce el tipo de cambio para la compra y venta en el mercado paralelo y entidades financieras.
El precio del dólar se sitúa el viernes 20 de noviembre del 2026 en S/3,420 para la compra y S/3,450 para la venta en el mercado paralelo de Perú. En este artículo puedes revisar los valores ofrecidos por organizaciones oficiales, así como cómo se cotiza la moneda de los Estados Unidos en bancos y casas de cambio.
Precio del dólar hoy en Perú, viernes 20 noviembre
Apertura del tipo de cambio vía Bloomberg
El precio del dólar abrió su cotización en S/3,4493 de acuerdo a datos preliminares del portal de Bloomberg.
Tipo de cambio en bancos del Perú de hoy 20 de noviembre
BCP
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- Compra: S/3,525
- Venta: S/3,540
Interbank
- Compra: S/3,493
- Venta: S/3,576
Banco de la Nación
- Compra: S/3,480
- Venta: S/3,600
BBVA
- Compra: S/3,468
- Venta: S/3,608
Scotiabank
- Compra: S/3,519
- Venta: S/3,558