Capturan en Ecuador a Jolín Bazán, cabecilla de la organización criminal La Nueva Jauría La detención de alias Jolín fue confirmada por el ministro del Interior, César Astudillo, la noche de este jueves 19 de noviembre. Jolín Bazán está condenado a cadena perpetua.

Jolín Bazán Valderrama, alias Jolín, cabecilla de la organización criminal transnacional La Nueva Jauría, fue capturado en Ecuador, según confirmó la noche de este jueves 19 de noviembre el Ministerio del Interior de Perú.

La captura de Bazán, quien se encontraba prófugo de la justicia tras ser condenado a cadena perpetua, se produjo luego un trabajo de inteligencia articulado entre la DIGIMIN, la Policía Nacional, el HSI de Estado Unidos y la Policía ecuatoriana.

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Coordinan pronta expulsión de Jolín

El titular del sector, César Astudillo, informó que coordina con su similar de Ecuador la expulsión de Bazán para que sea juzgado en territorio nacional. “Hemos coordinado con el ministro del Interior de Ecuador para facilitar su pronta expulsión”, indicó.