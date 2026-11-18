Tiroteo en Walmart | Jóvenes protagonizan un tiroteo dentro de tienda tras acusaciones por robo de dinero: ¿Qué ocurrió con los involucrados? Los tres involucrados en el tiroteo dentro de un Walmart de Norfolk enfrentan múltiples cargos, incluyendo robo y uso de arma de fuego.

Hace unos días James R. Clark, de 30 años, y Justice A. Holland, de 24 años, fueron detenidos tras protagonizar un tiroteo el pasado 4 de noviembre en el Walmart de Tidewater Drive. De acuerdo al Departamento de Policía de Norfolk, una joven identificada como Dykia T. Surrency, de 23 años, había sido arrestada también por estar involucrada en este incidente violento. ¿Hubo algún herido?

Hombres fueron detenidos nuevamente tras iniciar un tiroteo en el Walmart.

Tres personas fueron arrestadas por el tiroteo en Walmart

Según lo revelado por WAVY TV, gracias a los documentos judiciales y los registros policiales presentados ante el tribunal, se conoció todo el panorama detallado de las acciones legales que se les impondrá a los implicados en el violento altercado que ocurrió en Norfolk dentro de una tienda Walmart.

Inicialmente, James R. Clark, de 30 años, fue arrestado tras el incidente y seguirá detenido en la cárcel local, además enfrentará múltiples cargos que incluyen robo, conspiración y agresión física. Mientras que, Justice A. Holland, de 24 años, que también se entregó a las autoridades, permanece bajo custodia, enfrentando acusaciones por uso de arma de fuego en un delito grave, disparos en un lugar público, lesiones maliciosas, robo y agresión física.

Cabe mencionar que la primera persona acusada fue Dykia T. Surrency, de 23 años, ella recibió una citación penal el día del incidente por haber manejado imprudentemente un arma de fuego.

Según informes del medio en mención, este conflicto se originó poco antes de las 3.00 p. m. en la entrada de la sección de comestibles del Walmart. Las investigaciones también revelaron que los involucrados se conocían previamente y que la disputa se originó a raíz de las acusaciones de robo de dinero.

¿Qué sucedió para iniciar el tiroteo?

Las cámaras de seguridad revelaron el momento exacto en el que Clark empujó a Surrency al suelo y la agredió, mientras que Holland la pateaba, todo esto sucedió antes de que ambos se retiraran del lugar tras recoger objetos del suelo.

En medio de ello, Surrency disparó un arma hacia ellos, a lo que Holland respondió abriendo fuego en dirección a Surrency y su pareja. Los agentes encontraron siete casquillos de bala en la escena, confirmando que afortunadamente no hubo heridos.