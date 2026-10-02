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Terror para inmigrantes legales e indocumentados en EE.UU: Difunden video de extranjeros huyendo del ICE en esta ciudad

El medio Noticias Telemundo reveló un video donde se puede ver a trabajadores latinos retirándose rápidamente luego de ver a agentes del ICE.

Difunden video de extranjeros huyendo del ICE en EE.UU.
Difunden video de extranjeros huyendo del ICE en EE.UU. | Composición elpopular.pe | Nicole Gonzales
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Una serie de imágenes fueron difundidas por Noticias Telemundo donde revelaron que unos trabajadores latinos salieron rápidamente de un local de comida de Tallahassee, ante la presencia de agentes del ICE. Los extranjeros estaban realizando sus labores en el restaurante cuando las autoridades llegaron a realizar un operativo migratorio.

Puedes ver

Atención inmigrantes legales e indocumentados | Seguridad Nacional de EE.UU. desmiente que solo detenga a este grupo de extranjeros

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Video reveló que trabajadores latinos huyeron del ICE

De acuerdo al video de Noticias Telemundo, el operativo ocurrió el viernes pasado en la ciudad de Tallahassee. En las imágenes se pudieron ver a varios trabajadores inmigrantes reaccionando ante la presencia de agentes del ICE dentro o cerca del establecimiento.

En el video se logra ver la tensión durante el operativo y la reacción de los empleados ante la presencia de los agentes. En las imágenes que aparecen allí, hay varios trabajadores de origen latino que salen del establecimiento.

Cabe mencionar que el material difundido por el medio no indica que todos los trabajadores sean inmigrantes indocumentados ni tampoco establece su situación migratoria. Por ello, las imágenes no permiten determinar quienes poseían un estatus migratorio regular y quienes no.

¿Qué se sabe sobre la redada del ICE en Tallahassee, Florida?

Si bien Noticias Telemundo indicó que la redada se realizó el viernes pasado en Tallahassee, Florida. Por su parte, las autoridades del ICE no han brindado detalles adicionales sobre el operativo.

Este caso vuelve a poner el foco en los operativos migratorios en Estados Unidos y su impacto en los inmigrantes, incluidos quienes trabajan en los establecimientos comerciales; sin embargo, la información disponible sobre esta intervención es limitada debido a que no permite conocer cuántas fueron detenidas ni el resultado final del operativo.

Por último, la publicación de Noticias Telemundo, publicada el 28 de septiembre del 2026, presenta el video como un registro de la reacción de los trabajadores ante la presencia de agentes del ICE, mientras que la agencia no ha brindado alguna información oficial sobre el operativo.

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