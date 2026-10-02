Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
ÚLTIMO MINUTOFrancia vs Italia EN VIVO por la Nations League 2026-27
EN VIVO

Keiko tiene facultades y Giannina Avendaño en vivo | Que No Se Te Olvide con Carlos Cornejo

Latinos en USA

Gran noticia para inmigrantes en EE.UU. | Proponen eliminar al ICE para proteger a indocumentados

Comité Nacional del Partido Demócrata acaba de aprobar dos normas no vinculantes para poder abolir a la agencia federal y otra para poder reformarla.

Proponen eliminar al ICE para proteger a indocumentados en EE.UU.
Proponen eliminar al ICE para proteger a indocumentados en EE.UU. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales
Por
google iconLa República en Google

El Comité Nacional Demócrata (DNC) acaba de aprobar en Austin, Texas, posturas contrapuestas acerca del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Uno solicita que se elimine la agencia migratoria y el otro plantea una serie de reformas concretas.

Puedes ver

Máxima atención | Seguro Social en EE.UU.: Conoce los pagos programados para el mes de octubre del 2026

lr.pe

¿Qué aprobó el Partido Demócrata en Estados Unidos?

Debes saber que esta votación no es vinculante, por lo que no fija la plataforma. Esto quiere decir que se definirá en la convención de 2028. Asimismo, cada candidato y legislador tendrá que definir su propia posición.

Cabe mencionar que este reclamo resurgió luego de que se reportaran dos tiroteos mortales que realizó el ICE durante el mes de julio.

Amnistía Internacional solicitó desmantelar el ICE

De acuerdo con la información publicada en el Demócrata, la organización reveló un patrón sistemático de abusos en Chicago, Mineápolis, Nueva Orleans y Washington. "El ICE es fundamentalmente inservible y no tiene arreglo", indicó Nadia Daar, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Estados Unidos.

Por su parte, Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional, advirtió que las redadas por parte del ICE están causando angustia psicológica y problemas de salud crónicos en niños y familias, según el Demócrata.

¿Qué cambiará en el ICE con esta decisión?

Ten en cuenta que esta votación del Comité Nacional Demócrata no modifica ninguna ley ni tampoco cambia el funcionamiento de la agencia migratoria. Esto solo se trata de una señal política, no un programa al que se puede aplicar.

Por el momento, ningún inmigrante posee alguna protección con esta nueva decisión, por lo que debe contar siempre con el apoyo de un abogado de inmigración. Se conoció que la postura final del partido se definirá en la convención de 2028. Mientras tanto, cada candidato fijará su propia posición.

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 42.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del viernes 2 de octubre de 2026

Por Carlin | 2 de Octubre 2026

Carlincatura del jueves 1 de octubre de 2026

Por Carlin | 1 de Octubre 2026

Carlincatura del miércoles 30 de septiembre de 2026

Por Carlin | 30 de Septiembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Francia vs Italia EN VIVO HOY: transmisión minuto a minuto del partido por la Nations League 2026-27

Gran noticia para inmigrantes en EE.UU. | Proponen eliminar al ICE para proteger a indocumentados

BTS en Perú: Armys tendrán espacio dentro de San Marcos para “hidratarse, comer y hacer uso de los servicios higiénicos”

Latinos en USA

Alerta máxima para inmigrantes | Así son las "detenciones exprés" que implementa el ICE bajo la regla de los "90 segundos"

Excelentes noticias | Estas personas en EE.UU. podrían recibir US$500 de reembolso, pero tienen que cumplir algunos requisitos

Terror para inmigrantes legales e indocumentados en EE.UU: Difunden video de extranjeros huyendo del ICE en esta ciudad

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Carlos Bruce arremete contra gestión de Rafael López Aliaga: “Deja muertos y obras incompletas”

Casi 100 mil policías y militares garantizarán la seguridad electoral

Fuerza Popular buscará reincorporar materias eliminadas del pedido de facultades: "Estos 19 puntos son insuficientes"