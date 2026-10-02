Gran noticia para inmigrantes en EE.UU. | Proponen eliminar al ICE para proteger a indocumentados

Proponen eliminar al ICE para proteger a indocumentados en EE.UU. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales

Proponen eliminar al ICE para proteger a indocumentados en EE.UU. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales

El Comité Nacional Demócrata (DNC) acaba de aprobar en Austin, Texas, posturas contrapuestas acerca del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Uno solicita que se elimine la agencia migratoria y el otro plantea una serie de reformas concretas.

¿Qué aprobó el Partido Demócrata en Estados Unidos?

Debes saber que esta votación no es vinculante, por lo que no fija la plataforma. Esto quiere decir que se definirá en la convención de 2028. Asimismo, cada candidato y legislador tendrá que definir su propia posición.

Cabe mencionar que este reclamo resurgió luego de que se reportaran dos tiroteos mortales que realizó el ICE durante el mes de julio.

Amnistía Internacional solicitó desmantelar el ICE

De acuerdo con la información publicada en el Demócrata, la organización reveló un patrón sistemático de abusos en Chicago, Mineápolis, Nueva Orleans y Washington. "El ICE es fundamentalmente inservible y no tiene arreglo", indicó Nadia Daar, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Estados Unidos.

Por su parte, Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional, advirtió que las redadas por parte del ICE están causando angustia psicológica y problemas de salud crónicos en niños y familias, según el Demócrata.

¿Qué cambiará en el ICE con esta decisión?

Ten en cuenta que esta votación del Comité Nacional Demócrata no modifica ninguna ley ni tampoco cambia el funcionamiento de la agencia migratoria. Esto solo se trata de una señal política, no un programa al que se puede aplicar.

Por el momento, ningún inmigrante posee alguna protección con esta nueva decisión, por lo que debe contar siempre con el apoyo de un abogado de inmigración. Se conoció que la postura final del partido se definirá en la convención de 2028. Mientras tanto, cada candidato fijará su propia posición.