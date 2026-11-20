Pilar Sulca propone reconocer a Huanta como símbolo de la lucha por la educación gratuita y homenajear a las víctimas de 1969. Foto: composición LR

Pilar Sulca propone reconocer a Huanta como símbolo de la lucha por la educación gratuita y homenajear a las víctimas de 1969. Foto: composición LR

La diputada de Juntos por el Perú, Pilar Sulca, presentó un proyecto de ley para reconocer a los mártires de Huanta de 1969 y reivindicar las movilizaciones sociales que defendieron la gratuidad de la educación pública. La propuesta también busca evitar que estas protestas sean confundidas con las acciones terroristas que Sendero Luminoso inició más de una década después.

La iniciativa plantea declarar a la provincia de Huanta, en Ayacucho, como “Cuna de la Defensa de la Gratuidad de la Educación en el Perú”. Además, propone establecer el 22 de junio de cada año como el Día de los Mártires que Defendieron la Educación Gratuita, en memoria de las personas que perdieron la vida durante aquellas jornadas.

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En la exposición de motivos, Sulca sostuvo que los acontecimientos de junio de 1969 deben entenderse como una movilización social contra las restricciones impuestas al acceso a la educación pública. Por ello, dedicó un apartado a marcar distancia entre aquella protesta y la posterior aparición de Sendero Luminoso, cuya lucha armada comenzó en 1980.

El proyecto también propone que el Ministerio de Educación, el Ministerio de Cultura y el Gobierno Regional de Ayacucho impulsen acciones para conservar documentos, testimonios y expresiones culturales relacionadas con las protestas. La finalidad es que estos acontecimientos tengan mayor difusión nacional y no queden limitados a las actividades conmemorativas que se realizan cada año en Huanta.

¿Por qué se realizaron las protestas de Huanta en junio de 1969?

Las movilizaciones tuvieron como principal motivo el rechazo al Decreto Supremo N.° 006-69-EP, publicado durante el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado. La norma estableció el cobro de 100 soles oro mensuales a los estudiantes de colegios públicos que desaprobaran una o más materias durante el año escolar. La medida afectaba especialmente a las familias de menores recursos, que podían verse obligadas a retirar a sus hijos de las aulas por no tener dinero para pagar.

De acuerdo con los antecedentes recogidos en el proyecto, los estudiantes de las secciones vespertinas del colegio González Vigil de Huanta iniciaron una huelga el 5 de mayo de 1969. La Asociación de Campesinos respaldó la medida y, posteriormente, se sumaron escolares de otras instituciones, padres de familia, docentes, universitarios y organizaciones sociales de Huanta y Huamanga.

El 22 de junio de ese año, la represión militar contra las protestas dejó víctimas mortales. La exposición de motivos citó investigaciones de Carlos Iván Degregori y otros estudios sobre las jornadas para destacar la participación de distintos sectores de la población ayacuchana. También defendió el valor de la canción Flor de Retama, del compositor Ricardo Dolorier Urbano, como una expresión de memoria y homenaje a quienes participaron en la lucha por la educación gratuita.