"Cómo se mueve todo": así reaccionó Curwen en vivo durante el fuerte sismo de magnitud 6.7 con epicentro en Junín El conductor Curwen fue sorprendido por un sismo de magnitud 6.7 en Junín mientras transmitía su programa 'Brutalidad Política' en vivo, el 20 de noviembre de 2026.

El conductor Curwen fue sorprendido por el sismo de magnitud 6.7 registrado en Junín mientras transmitía en vivo su programa 'Brutalidad Política', el 20 de noviembre de 2026. Al inicio del movimiento, mantuvo la calma y pidió tranquilidad a quienes seguían el espacio. Sin embargo, su reacción cambió cuando el temblor se intensificó.

Durante la transmisión, el conductor permaneció frente a los micrófonos mientras la sacudida continuaba. La situación ocurrió en pleno desarrollo del programa y quedó marcada por el cambio entre una primera respuesta serena y la inquietud que expresó conforme aumentaba el movimiento. Curwen buscó mantener la atención de sus seguidores y transmitirles calma.

¿Qué dijo Curwen mientras se movía el estudio?

En medio del temblor, Curwen pidió a su audiencia que permaneciera con él y tratara de conservar la tranquilidad. "Sigan conmigo. Está fuerte... tranquilidad. Cómo se mueve todo. Paciencia. Mírame a los ojos, tú tranquilo", señaló en pleno programa.

Sismo de magnitud 6.7 remeció la región Junín, informó el IGP

Un sismo de magnitud 6.7 se registró la noche de este viernes 20 de noviembre de 2026 en la región Junín, según reportó el Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú (IGP). El movimiento telúrico ocurrió a las 19:09 horas y tuvo una profundidad de 129 kilómetros.

De acuerdo con el reporte oficial, el epicentro se localizó a 30 kilómetros al noroeste de Junín, en la provincia y región del mismo nombre. Asimismo, el evento sísmico alcanzó una intensidad V en Junín, por lo que fue percibido de manera moderada por la población.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre daños materiales ni personas afectadas. Se recomienda a la ciudadanía mantener la calma y seguir las indicaciones de Defensa Civil ante posibles réplicas o emergencias derivadas del movimiento sísmico.