Partidos de hoy, viernes 20 de noviembre: horarios y canales para ver fútbol EN VIVO
Conoce EN VIVO la programación de este viernes, horarios y canales de TV de los encuentros más resaltantes del continente europeo y sudamericano.
Los partidos del viernes 20 de noviembre de 2026 incluyen encuentros de los torneos a nivel europeo y en los distintos campeonatos sudamericanos. Entre los duelos destacados de hoy figuran Bayern Múnich vs Colonia, Athletic Club contra Espanyol y Troyes ante Le Havre. Revisa la programación completa, los horarios y los canales de TV para ver los encuentros en vivo.
Además de los duelos a nivel europeo, este viernes también habrá acción en las ligas de Sudamérica en países como Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay y Uruguay.
Partidos de la Bundesliga de Alemania HOY
- Bayern Múnich vs Colonia
- Hora: 2.30 p. m.
- Canal: ESPN
Partidos de LaLiga de España HOY
- Athletic Club vs Espanyol
- Hora: 3.00 p. m.
- Canal: DSports
Partidos de la Ligue 1 de Francia HOY
- Troyes vs Le Havre
- Hora: 2.45 p. m.
- Canal: Disney+ Premium
Partidos del Torneo Clausura de Argentina HOY
- Vélez vs Belgrano
- Hora: 6.00 p. m.
- Canal: TyC Sports
Partidos de la Liga de Chile HOY
- Cobresal vs Audax
- Hora: 4.00 p. m.
- Canal: TNT Sports
- Palestino vs U. La Calera
- Hora: 6.30 p. m.
- Canal: TNT Sports
Partidos del Torneo Clausura de Colombia HOY
- Independiente Medellín vs Independiente Santa Fe
- Hora: 4.30 p. m.
- Canal: Win Sports
- Atlético Bucaramanga vs América de Cali
- Hora: 6.35 p. m.
- Canal: Win Sports
- Deportivo Cali vs Millonarios
- Hora: 8.40 p. m.
- Canal: Win Sports
Partidos de la Liga Pro de Ecuador HOY
- Independiente del Valle vs Macará
- Hora: 12.00 p. m.
- Canal: Zapping TV
Partidos del Torneo Clausura de Paraguay HOY
- S. Ameliano vs Sp. Luqueño
- Hora: 3.30 p. m.
- Canal: Tigo Sports
- Recoleta vs Guaraní
- Hora: 6.00 p. m.
- Canal: Tigo Sports
Partidos del Torneo Clausura de Uruguay HOY
- CA Cerro vs Nacional
- Hora: 2.30 p. m.
- Canal: Disney+ Premium
- Liverpool M. vs Wanderes
- Hora: 2.30 p. m.
- Canal: Disney+ Premium
- Racing Montevideo vs Central Español
- Hora: 2.30 p. m.
- Canal: Disney+ Premium