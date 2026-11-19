➤ Descubre tu Horóscopo de hoy por Jhan Sandoval: ¿Qué te deparan los astros este viernes 20 de noviembre?
Descubre las predicciones del horóscopo para este viernes 20 de noviembre, según el tarotista peruano Jhan Sandoval. Conoce lo que te deparan los astros según tu signo.
¿Quieres saber qué te deparan los astros este viernes 20 de noviembre? Revisa el horóscopo de este viernes del tarotista peruano Jhan Sandoval y conoce sus predicciones para cada uno de los doce signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. ¡No te pierdas la oportunidad de descubrir lo que el destino tiene preparado para ti!
¿Qué dice el horóscopo de hoy, viernes 20 de noviembre?
- Aries: Una amistad influyente y de recursos te hará una propuesta que no conviene rechazar. Llega un tiempo de crecimiento y prosperidad. En el amor, esa persona expresa su deseo por recuperarte.
- Tauro: No te pelees con nadie que luego puedas necesitar. Recortarte las alianzas no será estratégico y en el tiempo lo comprobarás. En el amor, no intentes dominar a esa persona. Contrólate.
- Géminis: Alguien que sabes no tiene buenas intenciones te hará una propuesta que sabrás esquivar. En el amor, esa persona te tienta, pero te queda claro que no ofrece nada estable y te alejarás.
- Cáncer: Alguien que tiende a intrigar intentará sacarte información para luego tergiversarla. Esto podría traerte problemas, sé prudente. En el amor, no insistas si esa persona no desea una reconciliación.
- Leo: Logras una meta muy importante, pero exige mayor compromiso laboral y mucho trabajo de tu parte, esfuérzate al máximo. En el amor, no pelees por cosas sin importancia. Luego podrías arrepentirte.
- Virgo: Te cambian los planes de manera inesperada. No permitas que esto te ponga de mal humor y esfuérzate por cumplir con tu trabajo. En el amor, si tienes dudas exprésalas y exige transparencia.
- Libra: Un mensaje te pondrá en alerta y tendrás que tomar decisiones inmediatas. Posiblemente realices un viaje corto o tengas que desplazarte a distintos lugares. Habrá presión, pero tendrás el control.
- Escorpio: Esa idea que tienes en mente es buena y si la concretas traerá más beneficios de los que imaginas. En lo social, asistes a una reunión con amigos cercanos. Pasarás un excelente momento.
- Sagitario: Ese viaje que pensaste realizar se postergará por asuntos domésticos o familiares que debes de atender. En el amor, no evadas a tu pareja y aclara las diferencias que los han distanciado.
- Capricornio: Tienes la habilidad, la inteligencia y los recursos para materializar ese negocio que tienes en mente. En el amor, trata de ser más constante si no deseas que esa persona se distancie.
- Acuario: No lo dudes y comunícate con ese compañero que sabes te apoyará en todo lo que necesites. En el amor, tú y esa persona se extrañan y falta muy poco para que puedan reconciliarse.
- Piscis: No podrás entregar ese trabajo que te encomendaron puesto que alguien hará observaciones que tendrás que corregir, paciencia. En el amor, esa persona necesita aclarar las diferencias.