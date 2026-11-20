Reconocido supermercado de EE.UU. anunció retiro de crema batida por posible contaminación: Podría contener químico mortal
Costco retira del mercado la crema batida Kirkland Signature tras informes de contaminación y que algunos consumidores notaran un sabor y olor extraños.
Una reciente alerta ha aterrorizado a miles de clientes en Costco, luego que el reconocido supermercado anunciara que empezó a retirar del mercado un lote de envases de crema batida de su propia marca Kirkland Signature. Según la información compartida por el fabricante, el producto podría contener una pequeña cantidad de un producto químico de limpieza.
Costco anunció retiro de crema batida por posible contaminación.
Costo anuncia retiro de popular marca de crema batida en EE.UU.
El fabricante de alimentos Alamance Foods emitió un aviso de retirada de este producto tras múltiples reportes de clientes alrededor del país que notaron un sabor y olor extraños en la crema batida que es muy vendido en Costco.
"Hemos descubierto que un lote de crema batida Kirkland Signature podría contener una pequeña cantidad de un producto químico de limpieza", escribió Denise Kuhn, quien es directora de cumplimiento normativo de Alamance, en una carta a los miembros de Costco.
Según Kuhn, algunos clientes de Costco reportaron que el producto tenía un olor y sabor químico. No obstante, el fabricante afirmó que no se han reportado efectos adversos graves que requieran atención médica. Asimismo, el aviso de Alamance no revela cómo pudo haberse contaminado la crema batida.
¿Cómo puedes identificar la crema batida de Costco?
La crema batida es comercializada bajo el nombre de Kirkland Signature Real Heavy Whipped Cream y se vendió en paquetes de tres latas de 15 onzas (425 g) entre el 11 de octubre de 2026 y el 31 de octubre de 2026.
Además, los productos afectados poseen una fecha de caducidad del 2 de abril del 2027 y también una marca de tiempo de 0.35 a. m. a 2.45 a. m., de acuerdo al aviso de retirada compartido por Alamance. Los paquetes de envases de crema batida afectados por el retiro se distribuyeron en tiendas Costco en 12 estados: Alabama, Florida, Georgia, Iowa, Illinois, Indiana, Missouri, Mississippi, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Tennessee y Wisconsin.
Por último, Alamance ha solicitado a los clientes que compraron el producto contaminado a no consumir la crema batida, sino a devolver el artículo a Costco para conseguir un reembolso.