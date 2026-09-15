Atención inmigrantes | Esto pasa con tus créditos del Seguro Social si tu TPS finaliza en Estados Unidos

Esto pasa con tus créditos del Seguro Social si tu TPS termina en EE.UU. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales | Gemini

Esto pasa con tus créditos del Seguro Social si tu TPS termina en EE.UU. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales | Gemini

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Como bien se conoce, las personas que cuentan con el Estatus de Protección Temporal (TPS) y también la autorización para trabajar en Estados Unidos pueden generar los créditos del Seguro Social, a partir de sus ingresos declarados y también de los impuestos aportados durante su empleo; sin embargo, a raíz del fin del TPS para muchos extranjeros, ya han comenzado a preguntarse qué ocurrirá con sus créditos vigentes.

¿Qué ocurre con los créditos acumulados en el Seguro Social tras el fin del TPS?

Ten en cuenta que los créditos del Seguro Social que una persona acumuló mientras tenía el Estatus de Protección Temporal y autorización de empleo no desaparecen cuando termina el TPS. Estos aún se mantienen registrados en el historial de ingresos de la Administración del Seguro Social (SSA).

"Los créditos no se borran si la persona pierde su estatus por el TPS, pero su elegibilidad para recibir beneficios sí depende de que si la persona está aquí con una presencia legal. Si la persona quiere recibir beneficios mientras tanto que está en los Estados Unidos, tiene que tener un estatus legal como TPS u otro", señaló Brian López, abogado de inmigración, a Telemundo 48.

Cada año de empleo cubierto por el Seguro Social puede generarte hasta cuatro créditos, de acuerdo con el nivel de ingresos sujeto a impuestos de nómina. Esto quiere decir que, si una persona con TPS acumuló 40 créditos (equivalente a diez años de trabajo cubierto), conservará ese historial para efectos de establecer si reúne el requisito de cotización para una futura jubilación.

¿Qué beneficios pueden ayudar a solicitar los créditos del Seguro Social?

Debes saber que a pesar de que tengas los créditos necesarios, ello no te garantiza que puedas cobrar una prestación. Inicialmente, para que la SSA pague los beneficios mensuales a un no ciudadano que se encuentra dentro de EE.UU., la persona debe estar legalmente presente durante todo el mes calendario en cuestión, además de cumplir los otros requisitos para acceder al beneficio.

En el caso de que terminó el TPS, y la persona no consigue otro estatus o permiso que mantenga su presencia legal, la SSA puede suspender los pagos mientras no se cumpla ese requisito.

"Inmigración no le permite a uno que fue deportado recibir beneficios de Seguro Social, entonces las personas que pierden TPS y se encuentran en una situación en que le mandan a corte de deportación y un juez le ordena su deportación, ya no va a ser elegible para recibir los beneficios de Seguro Social fuera del país", indicó el abogado López.

Por último, para una pensión de jubilación, normalmente se requieren 40 créditos, además de haber alcanzado una edad mínima aplicable de 62 años para un beneficio reducido. No obstante, si es por incapacidad o sobrevivientes, los requisitos de créditos son distintos, por lo que dependerá de la edad, el historial laboral reciente y la relación con el trabajador asegurado.