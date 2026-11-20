Alerta máxima clientes en Walmart | Peatones fueron atropellados en el estacionamiento tras comprar en el supermercado: El accidente dejó un muerto Un grave accidente en el estacionamiento de un Walmart en Thomaston ha dejado a una mujer de 80 años fallecida y a otras dos personas con heridas de gravedad.

Peatones fueron atropellados en el estacionamiento tras comprar en el Walmart. Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales | Gemini

Un accidente ha enlazado una tienda de Walmart, luego de que una mujer de 80 años falleciera y otras dos quedaran con heridas de gravedad tras ser atropelladas por un automóvil en el estacionamiento del supermercado ubicado en Thomaston, en Estados Unidos. Este accidente ocurrió la semana pasada, cuando las víctimas guardaban sus compras en un vehículo

Tres personas fueron atropelladas por un auto en el estacionamiento de un Walmart de Thomaston: una de ellas falleció

Según la información difundida por WGME, una persona atropelló a tres transeúntes que se encontraban al lado de un automóvil mientras guardaban sus compras. El accidente movilizó rápidamente a los servicios de emergencia, que trasladaron a los afectados a un centro médico.

Las primeras revelaciones de la policía indicaron que dos víctimas sufrieron lesiones de gravedad y entre ellas se encontraban Leita Wyman, de 80 años, quien residía en Friendship y falleció posteriormente a causa de las heridas sufridas durante el impacto, pese a que fue llevada al hospital rápidamente.

¿Cuál es el estado de salud de los otros peatones atropellados en un Walmart de Thomaston?

Luego del accidente ocurrido en el estacionamiento de un Walmart, las autoridades confirmaron que una de las víctimas falleció, mientras que las otras dos permanecen bajo atención médica.

No obstante, la segunda persona atropellada se encuentra en estado crítico debido a la gravedad de sus lesiones, mientras que la tercera sufrió unas cuantas heridas. Hasta el momento, las autoridades no han brindado más detalles acerca de la evolución de ambas víctimas.

Por último, el medio WGME informó que aún no se ha establecido si el conductor involucrado enfrentará cargos por el atropello. Asimismo, la policía sigue investigando las circunstancias del accidente ocurrido en el Walmart de Thomaston.