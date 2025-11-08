Desde el viernes 7 de noviembre, cientos de miles de ciudadanos venezolanos en Estados Unidos quedaron expuestos a posibles procesos de deportación, luego de que la administración de Donald Trump pusiera fin al Estatus de Protección Temporal (TPS). Esta decisión fue respaldada por un fallo de la Corte Suprema.

La medida afectó a unos 250.000 venezolanos, quienes habían recibido esta protección migratoria en 2021. “Si usted es extranjero y actualmente es beneficiario del TPS para Venezuela, debe prepararse para regresar a Venezuela si no tiene otra base legal para permanecer en EE.UU.”, alertó el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS).

¿Qué significa exactamente el fin del TPS para los venezolanos?

El TPS es una medida provisional creada para brindar amparo a personas provenientes de países que enfrenten conflictos, desastres naturales u otras crisis graves. Gracias a este programa, muchas personas han podido residir y trabajar legalmente en Estados Unidos mientras sus países enfrentaban situaciones extremas.

Sin embargo, cuando este beneficio llega a su fin, quienes lo tenían como única vía migratoria se enfrentan a un panorama incierto: pierden automáticamente el derecho a trabajar y quedan expuestos a la deportación, salvo que cuenten con otra base legal que les permita quedarse en el país. No tomar en serio el vencimiento del TPS puede acarrear consecuencias significativas, como:

La revocación del permiso de trabajo.

La anulación de la licencia de conducir y otros documentos oficiales de identificación.

Obstáculos para renovar contratos, alquilar vivienda o incluso acceder a servicios básicos.

Las opciones de los venezolanos para no ser deportado de EE.UU.

La Alianza Nacional TPS, una organización que respalda a quienes han sido beneficiarios del TPS, aconseja buscar asesoría legal especializada. Consultar con un abogado de inmigración permite evaluar con mayor precisión qué opciones legales tiene cada persona, ya que cada caso es diferente.

El abogado Haim Vásquez explicó que aún existe la posibilidad de solicitar asilo en Estados Unidos. Sin embargo, aclaró que no todas las personas califican, ya que la ley exige cumplir requisitos específicos.

Los solicitantes deben demostrar que se han sufrido persecución o que se tiene un temor real de ser perseguido por razones como la raza, la religión, la nacionalidad, la pertenencia a un grupo social determinado o las opiniones políticas. Así lo establece la Ley de Inmigración y Nacionalidad del país.

Sin embargo, el camino para obtener el asilo se ha vuelto más complicado. Durante el gobierno de Donald Trump, se ordenó a los jueces de inmigración que desestimaran aquellas solicitudes que consideraran insuficientes o mal fundamentadas, lo que ha elevado los estándares y reducido las posibilidades de éxito.

La posibilidad de asilo para los venezolanos

Muchos de los venezolanos que están perdiendo la protección del TPS aún tienen pendiente una solicitud de asilo y llevan años esperando una cita en los tribunales. Sin embargo, al quedar sin estatus migratorio, si la decisión final no les resulta favorable, podrían ser deportados de inmediato.

En Estados Unidos existen dos formas de solicitar asilo. Una es la vía afirmativa, destinada a quienes no están bajo ningún proceso de expulsión y pueden presentar su caso ante las autoridades migratorias. La otra es el asilo defensivo, que se solicita cuando la persona ya enfrenta un proceso de deportación y debe exponer su situación ante un juez de inmigración.

Más allá del asilo, hay otras alternativas, aunque son más limitadas y específicas. Por ejemplo, el casarse con una persona que tenga ciudadanía estadounidense. También existe la posibilidad de pedir una visa U, pero esta solo está disponible para quienes han sido víctimas de ciertos delitos y el proceso suele demorar varios años.

¿Quién aprobó el TPS para los venezolanos?

En 2021, la administración de Joe Biden incluyó a Venezuela en el Estatus de Protección Temporal (TPS), una medida que ofrecía a los ciudadanos venezolanos la posibilidad de residir y trabajar legalmente en Estados Unidos. Esta protección buscaba brindarles un respiro ante la crisis, la violencia y la incertidumbre que enfrentaba su país de origen. Posteriormente, en 2023, el beneficio fue ampliado para extender su vigencia.

Sin embargo, este año, el gobierno de Trump evaluó que, aunque aún persisten algunas dificultades en Venezuela, se han registrado “mejoras significativas en distintas áreas”. Con base en esa valoración, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, anunció que el programa llegará a su fin a comienzos de 2025.