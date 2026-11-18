Atención inmigrantes legales e indocumentados | Congresista demócrata hace alarmante revelación sobre detenciones del ICE El demócrata Ro Khanna denuncia que el 90% de las detenciones del ICE afectan a latinos, enfatizando la necesidad urgente de reformar la ley migratoria en EE. UU.

El representante demócrata Ro Khanna ha denunciado que ha dejado alarmado a una gran cantidad de inmigrantes en Estados Unidos, pues el legislador reveló que el 90% de las detenciones que ha realizado el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) afectaron directamente a la comunidad latina y alertó sobre la necesidad de iniciar una reforma de la ley migratoria ahora que su partido posee la mayoría en el Congreso.

"El 90% de los arrestos del ICE son de familias latinas, y la mayoría son hombres. Así que los padres han sido deportados, las familias se han separado. Necesitamos traer de vuelta a esos padres para reunir a las familias. Tengo una visión clara de lo que necesitamos hacer para defender a nuestras comunidades inmigrantes", dijo Khanna a EFE.

Congresista Khanna busca defender a inmigrantes de la política migratoria de Trump

En declaraciones a la agencia EFE, el congresista demócrata defendió la situación migratoria en Estados Unidos que aterra a muchos inmigrantes legales e indocumentados. "Necesitamos un camino hacia la ciudadanía. Necesitamos ampliar las vías legales para venir a trabajar aquí. Necesitamos eliminar la detención en almacenes. Necesitamos una moratoria sobre las deportaciones. Necesitamos reunir a las familias", indicó.

Además, destacó el hecho de que sus padres emigraron desde India para darle un futuro mejor y que desconfía de que el presidente Donald Trump se implique en la reforma de inmigración que impulsarán los demócratas en el Congreso tras el nombramiento de Stephen Miller como jefe de gabinete de la Casa Blanca.

"El Partido Demócrata debe ser audaz en materia de inmigración, reunirse para eliminar el ICE, para eliminar estos centros de detención masiva", insistió Khanna, quien es uno de los miembros más activos de la Cámara de Representantes y conocido por haber liderado junto con el republicano Thomas Massie la investigación del caso Epstein en el Congreso.

Demócratas esperan detener las acciones del actual gobierno estadounidense

Desde enero, gracias a la mayoría demócrata que hay en las cámaras legislativas, el congresista aspira a que puedan detener "el daño" que ha provocado el actual gobierno. "Trump ha destruido gran parte de este país, ha aterrorizado a muchas comunidades", puntualizó.