Dos artistas de hip hop fueron detenidos por 15 días por presunta afiliación terrorista y, hasta ahora, la Policía y la Fiscalía no han mostrado en público qué fue lo que supuestamente hicieron. Senadores y diputados de Juntos por el Perú (JP) y Ahora Nación denunciaron que se trata de “terruqueo” y exigieron pruebas.

“Rechazo el terruqueo como instrumento de represión, persecución política y estigmatización contra artistas, dirigentes y ciudadanos que cuestionan al poder”, escribió el senador de José Mercedes Castillo Terrones. Advirtió que “invocar presuntos vínculos con el terrorismo, sin prueba alguna, no reemplaza la obligación de demostrar esos señalamientos”.

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Por su parte, la senadora Silvana Robles envió un oficio “muy urgente” al ministro del Interior, César Astudillo, para que explique los operativos, que según ella ocurrieron “en el contexto del festival Túpac Amaru y Micaela Bastidas 2026”.

“Mientras la delincuencia, el sicariato y las extorsiones golpean diariamente a nuestro país, se despliegan operativos policiales contra artistas cuyas expresiones culturales incomodan al Gobierno”, escribió en sus redes sociales. “¡La cultura popular no es terrorismo!”, agregó.

La diputada Indira Huilca fue más específica sobre cómo se hicieron las detenciones. “Ninguno fue debidamente notificado de los motivos de la intervención”. Señaló que un agente mencionó a una agrupación terrorista, una práctica que, según Huilca, confirma el peligro real del terruqueo y criminalización contra los activistas.

Demandó su liberación inmediata, garantías de debido proceso y que se esclarezcan las imputaciones, que según ella alcanzan a “más de una decena de ciudadanos”.

En esa misma línea, la diputada Giannina Avendaño, presidenta de la Comisión de Constitución, calificó los hechos de “detenciones arbitrarias” y sostuvo que no existen “hechos, actos ni prueba alguna” de que los detenidos hayan usado violencia. Avendaño habló de “apología del terrorismo”, pero la Fiscalía imputa afiliación a organizaciones terroristas, un delito distinto y más grave. Entre los intervenidos están Polidoro y David Tapullima, padre y tío de la diputada de JP Jacqueline Tapullima.

Pedro Mo y Brenda Jah

Ambos cumplen una detención preliminar de 15 días, ordenada por el Noveno Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional a pedido de la Fiscalía especializada en terrorismo. El requerimiento fiscal incluye a diez investigados.

Entre los elementos que trascendieron figuran videos difundidos en redes sociales que, según la Fiscalía, mostrarían presuntos entrenamientos con armas de fuego. En el video que Pedro Mo grabó durante su detención en Cusco, un agente le atribuye afiliación a la asociación terrorista “Túpac Amaru”. El artista respondió que nunca “ha tomado un arma”. Brenda Jah fue detenida en el Centro de Lima y llevada a la sede de la Dircote, en la avenida España.

PrimoBeatz, productor y amigo de Pedro Mo, declaró este viernes en el streaming 'La roro network' que lo trasladan a Lima. Además, contó que el rapero anticipaba lo ocurrido. “Es una situación bastante compleja, pero Pedro se lo veía venir (...) veía venir represión, recortes de libertad de expresión. En Europa lo conversábamos”.

La madre de Brenda Jah cuestionó a los policías durante el plantón de la noche del jueves. “Los policías que han detenido a mi hija parecen delincuentes. Por qué no van a detener a los asesinos que están matando choferes. El papá de mi hija era policía, pero no un policía delincuente. Mi hija es estudiante y artista”, manifestó.