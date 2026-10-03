Atención inmigrantes | ICE anuncia que acelerará campaña de deportaciones ordenadas por el gobierno de Trump

El gobierno de Donald Trump anunció que con la finalidad de ampliar la capacidad operativa, reforzar las labores de detención y deportación de inmigrantes, se incorporarán más de 4.000 agentes al ICE antes de finalizar este 2026. Ten en cuenta que esta ampliación forma parte de los planes de expansión de la agencia.

ICE contratará a 5.000 nuevos agentes para incrementar las deportaciones en EE.UU.

Se conoció que la mayor parte de los nuevos puestos estará destinada a oficiales de deportación que son los encargados de realizar tareas que incluyen localizar y detener a inmigrantes, gestionar sus expedientes y ejecutar órdenes de expulsión. En caso de que la contratación se lleve a cabo, supondría un incremento del 17% de la plantilla actual del ICE.

De acuerdo con la información publicada por EL PAÍS, esta expansión será financiada con recursos extraordinarios aprobados por el Congreso estadounidense a través de la legislación fiscal conocida como 'Big Beautiful Bill'. Asimismo, el presupuesto del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para el 2026 tiene contemplado ampliar la capacidad de detención y transporte de personas bajo custodia migratoria.

La finalidad de la Administración de Trump se da en un contexto de intensificación de las operaciones contra inmigrantes indocumentados en diversas partes del país. El medio mencionado reveló que las detenciones del ICE han superado las 50.000 en julio, una cifra récord desde el comienzo de la actual ofensiva migratoria.

Para poder mantener el ritmo de las operaciones, algunos funcionarios han recibido instrucciones de trabajar en jornadas que pueden extenderse hasta siete días a la semana. El nuevo personal se distribuirá en diversas oficinas del ICE en EE.UU.

Contratación de agentes del ICE genera dudas

El plan de contratación llega mientras el ICE aún enfrenta cuestionamientos derivados de su anterior campaña de reclutamiento. En el verano del 2025, la agencia recibió más de 220.000 solicitudes y ofreció incentivos de hasta 50.000 dólares para atraer a nuevos candidatos.

En enero de este año, el ICE incorporó 12.000 nuevos empleados, pero luego, algunos fueron separados de sus cargos luego de que se detectaran problemas relacionados con sus antecedentes o su desempeño, de acuerdo con una investigación citada por The Washington Post.

Esto ha generado que se incremente la preocupación dentro de la estructura de seguridad migratoria. Además, alrededor de 7.500 empleados incorporados recientemente permanecen con funciones limitadas mientras terminan las verificaciones de sus antecedentes.