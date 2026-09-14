Excelentes noticias para venezolanos | ¿Quiénes son los que continuarán con su TPS pese a que vence el 2 de octubre?

Estos son los venezolanos que continuarán con su TPS pese a que vence el 2 de octubre. | Composición elpopular.pe | Nicole Gonzales | Gemini

Estos son los venezolanos que continuarán con su TPS pese a que vence el 2 de octubre. | Composición elpopular.pe | Nicole Gonzales | Gemini

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El próximo 2 de octubre será una fecha decisiva para cientos de venezolanos que viven en Estados Unidos pues ese día expiran algunos documentos vinculados al Estatus de Protección Temporal (TPS), incluido el permiso de trabajo; sin embargo, este vencimiento no afecta de la misma manera a todos los que poseen este documento.

En este sentido, es clave comprobar la vigencia tanto del Documento de Autorización de Empleo (EAD) como de la notificación de aprobación de USCIS y el formulario I-94. Poseer estos papeles en regla te puede ayudar a evitar dificultades laborales o migratorias.

¿Quiénes son los venezolanos que podrían permanecer en EE.UU.?

Como ya lo mencionamos, el 2 de octubre, la eliminación del TPS no se aplicará para todos los venezolanos que alguna vez tuvieron este documento, por lo que deberán verificar su situación quienes se reinscribieron bajo la extensión anunciada en enero de 2025 y recibieron, a más tardar el 5 de febrero, documentos relacionados, como su permiso de trabajo o el formulario I-94, cuya fecha de vencimiento sea el 2 de octubre.

En resumen, la clave está en revisar la fecha impresa en cada documento, pues quienes solo cuenten con documentación de TPS vigente hasta el 2 de octubre tendrán que tomar esa fecha como referencia para su autorización de empleo y su protección temporal.

Después, deberán organizar su expediente migratorio y buscar asesoría legal individual previo a que termine su autorización. Por ahora, no existe una extensión general anunciada luego de esa fecha. Los documentos que deberás revisar son:

El Documento de Autorización de Empleo (EAD) —Formulario I-766—, normalmente con categoría A-12 o C-19, cuya tarjeta indique vencimiento el 2 de octubre de 2026.

El Formulario I-797 (Notice of Action), que es la notificación de aprobación o extensión del TPS enviada por USCIS.

El Formulario I-94, el registro de entrada y salida que puede reflejar el periodo de TPS autorizado, también con fecha de vencimiento el 2 de octubre de 2026.

Por último, poseer un permiso de trabajo no basta por sí solo para demostrar una protección migratoria: el EAD acredita una autorización laboral durante su vigencia, mientras que el I-797 y/o el I-94 pueden servir para demostrar la aprobación y el periodo del TPS.