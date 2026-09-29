Máximo cuidado inmigrantes legales e indocumentados | DHS confirma que agentes del ICE seguirán deteniendo a extranjeros pese a no tener antecedentes

DHS confirma que agentes del ICE seguirán deteniendo a extranjeros pese a no tener antecedentes | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales | ICE/Flickr

DHS confirma que agentes del ICE seguirán deteniendo a extranjeros pese a no tener antecedentes | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales | ICE/Flickr

Recientemente, el gobierno de Donald Trump negó rotundamente que exista un freno general a los arrestos del ICE de inmigrantes sin antecedentes penales. En este sentido, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmó que la política nacional de detenciones no ha cambiado y que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) puede seguir deteniendo a personas que se encuentren sin estatus migratorio regular, pese a que no tengan condenas ni cargos pendientes.

DHS confirma que no habrá cambios en los arrestos del ICE

Ten en cuenta que la aclaración ha llegado luego de rumores que indicaban que agentes de todo el país habían recibido una instrucción verbal para solamente concentrar los operativos en personas con antecedentes penales o causas pendientes.

De acuerdo a lo publicado por Univision, esos reportes también indicaban que quedarían fuera las personas con órdenes finales de deportación sin historial criminal y que además suspenderían los llamados arrestos colaterales, que alcanzan a otras personas encontradas durante una operación dirigida contra un objetivo específico.

Un portavoz del DHS sostuvo que "nadie está exento" de un arresto y que el ICE continuará deteniendo a las personas que, según la agencia, están en el país sin autorización.

Esta política del DHS es de alcance nacional

Además, esta aclaración tiene alcance nacional y, por lo tanto, comprende a California, Florida, Illinois, Nueva York y Texas. También señala que una prioridad operativa no significa una exclusión debido a que el ICE puede decidir concentrar recursos en algunos perfiles sin renunciar a la facultad que reivindica para realizar otras detenciones.

Hasta el cierre de esta nota, Univision informó que, según describieron fuentes del ICE y del DHS, la instrucción inicial fue una "falta de comunicación" y señalaron que las oficinas regionales lo recibieron luego de nueva guía para reiterar que sus medidas no han cambiado.