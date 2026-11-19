Durante una velada llena de sentimiento y virtuosismo, la Sociedad Nacional de Intérpretes y Ejecutantes de la Música (SONIEM) realizó con enorme acogida la tercera entrega del Soniem Fest 2026, realizada la noche del martes 17 de noviembre. La cita consiguió reunir a cientos de asistentes en el Gran Teatro Nacional, quienes presenciaron una puesta en escena de alta calidad encabezada por los máximos exponentes de los distintos estilos musicales del Perú.

La ceremonia tuvo como objetivo principal reconocer la capacidad artística, la carrera y la invaluable contribución cultural de los compositores y músicos nacionales. A lo largo de la noche, un selecto grupo de figuras históricas y protagonistas contemporáneos del panorama musical recibió el destacado 'Premio Artista 2026', un galardón que cuenta con el aval institucional del Ministerio de Cultura.

Eva Ayllón y más artistas fueron reconocidos en el Soniem Fest 2026

Dentro de las personalidades distinguidas sobresalieron las referentes Eva Ayllón y Susana Baca, acompañadas de bandas y solistas icónicos como Los Mirlos, Los Shapis, Corazón Serrano, Amanda Portales, Mauricio Mesones, Rossy War, Max Castro, Flor Pileña, Daniela Darcourt, Antonio Cartagena, Afrodisíaco, Jean Pierre Magnet, Andrés 'Chimango' Lares y Homero.

"Estoy muy contenta cuando se reparten premios a personajes que, en realidad, hacen patria. Hay que tener una apreciación de cómo son las cosas, porque a veces premiamos a quien acaba de empezar y nos olvidamos de los maestros que han gestado esto. Yo vengo de una época donde estaba lo más nato y verdadero de la música criolla, y nunca dejo de homenajearlos. Hoy el modernismo está fuerte, pero no podemos descuidar nuestras raíces. Espero que SONIEM siga siendo ese lugar donde tengamos el apoyo necesario y que vengan muchos festivales más", manifestó Eva Ayllón visiblemente emocionada tras recibir la estatuilla.

De igual manera, se destacó el indispensable trabajo técnico y artístico de renombrados instrumentistas y productores musicales como Tito Mauri y Christopher Fernández.

Cientos de asistentes disfrutaron de una velada emotiva en el Soniem Fest 2026, resaltando los logros de compositores y artistas a lo largo de la noche.

Daniela Darcourt y Los Shapis celebran su reconocimiento

Daniela Darcourt, quien confirmó su relación con Juan Labarca, calificó el galardón como un compromiso con el país. "Estoy feliz y agradecida de compartir este Premio Artista 2026 con grandes maestros como Susana Baca, Amanda Portales y mi querida Eva Ayllón, a quien tanto amo y admiro. Ser parte de los jóvenes que siguen forjando este cambio es una gran responsabilidad que nos invita a seguir esforzándonos para que la música peruana siga siendo reconocida en el mundo. Hoy tengo una carrera sólida gracias al apoyo de mi equipo y del público; este premio confirma que más de 20 años de esfuerzo desde mi primer trabajo han valido la pena", indicó.

Por su parte, Julio Moreyra, vocalista de la legendaria agrupación Los Shapis, agradeció el respaldo institucional y recordó todo el proceso que han vivido con el avance de la tecnología en la música: "Es muy gratificante que una institución formal como SONIEM, que vela por los derechos de los músicos, intérpretes y ejecutantes, nos otorgue esta distinción. Esperamos que esta premiación se consolide cada vez más en la industria. Tenemos cuatro décadas y media en la música; hemos pasado por el vinilo, el casete, el CD y el VHS, y nuestra música no pasa de moda gracias a que el pueblo peruano nos ha puesto en ese lugar".