Terror para inmigrantes legales e indocumentados en EE.UU. | Organizaciones denuncian que ICE convirtió una oficina en un centro de detención: Se han cometido abusos Diversas organizaciones civiles acusan al ICE de EE. UU. de convertir una oficina en Florida en un centro de detención inadecuado, albergando a 342 inmigrantes en condiciones deplorables.

Diversas organizaciones civiles han acusado al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) de no solo haber transformado una oficina administrativa de Florida en un centro de detención, sino también de mantener hasta por 27 días a inmigrantes en instalaciones diseñadas para estancias breves. Se conoció que en agosto, el inmueble recibió a 342 personas a pesar de solo tener capacidad para 56.

La acusación también reveló que cientos de personas permanecieron hacinadas, sin alguna atención médica adecuada y durante periodos que superaron los límites establecidos por la propia agencia.

Organizaciones civiles denuncian al ICE en Florida

Las organizaciones Americans for Immigrant Justice y Southern Poverty Law Center han presentado una denuncia ante el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) donde revelaron que las instalaciones de Miramar, al sur de Florida, fueron utilizadas para retener a migrantes durante varios días y semanas, pese a que solo estaban destinadas a citas de supervisión y trámites administrativos.

De acuerdo con el documento presentado, el ICE "ha convertido de facto Miramar, un lugar identificado públicamente para trámites administrativos y control, en un centro de detención nocturna y de varios días sin proporcionar la infraestructura ni las garantías necesarias para ese uso".

Inicialmente la oficina estaba diseñada para procesar a las personas por periodos inferiores a 12 horas, por lo que carece de camas, duchas, personal médico permanente y espacios para reuniones confidenciales con abogados; sin embargo, los testimonios recopilados por las organizaciones revelaron estancias de entre 17 y 27 días.

Casos graves de la denuncia contra el ICE

El caso más grave ocurrió en agosto del 2026, cuando las instalaciones albergaron a 342 detenidos en una sola jornada, a pesar de que su capacidad era de 56 personas. Esto quiere decir que superó seis veces el límite establecido. La denuncia también reveló que la falta de espacio obligó a numerosos migrantes a dormir sobre el suelo o por turnos, bajo las luces que permanecieron encendidas las 24 horas y en condiciones de temperaturas extremas.

Las organizaciones también indicaron una serie de presuntos actos de intimidación por parte de agentes migratorios, a quienes acusaron de presionar a los detenidos para que firmaran documentos de salida voluntaria o deportación a cambio de recibir medicamentos o evitar traslados a instalaciones alejadas.

Los testimonios también describieron alimentos en mal estado, dificultades para acceder a servicios básicos y restricciones a la comunicación privada con representantes legales. "Están tratando a la gente peor que a los animales. Incluso a los animales los tratan mejor... La comida es horrible; está caducada y podrida", contó bajo condición de anonimato una mujer que permaneció nueve días detenida junto a sus dos hijas.