Alerta máxima para inmigrantes | Así son las "detenciones exprés" que implementa el ICE bajo la regla de los "90 segundos"

Así son las "detenciones exprés" que implementa el ICE en EE.UU. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales | Gemini

Así son las "detenciones exprés" que implementa el ICE en EE.UU. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales | Gemini

Recientemente, ha llamado la atención una expresión que ha ganado gran notoriedad y se trata de la regla de los 90 segundos, que se utiliza para describir la rapidez de las intervenciones del ICE contra inmigrantes en EE.UU. Según el medio Telemundo Atlanta, este término se refiere a operativos en los que los agentes podrían localizar, detener y trasladar a una persona en solo un minuto y medio.

¿Cómo funcionan las detenciones exprés en Estados Unidos?

La expresión regla de los 90 segundos no se trata de una norma oficial del ICE ni por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). De acuerdo con lo revelado por Telemundo Atlanta, se trata de un término muy utilizado por abogados y defensores de los derechos civiles para describir la rapidez de algunos operativos migratorios.

"El concepto alude a una modalidad operativa en la que los agentes federales abordan a una persona, confirman su identidad, comunican la detención y la trasladan en aproximadamente un minuto y medio", indicó Telemundo Atlanta.

Los reportes citados por el medio señalaron que estas acciones tienen como finalidad realizar arrestos de manera rápida y discreta. La intención sería reducir el tiempo disponible tanto para que familiares, vecinos o testigos intervengan o graben el procedimiento.

Ten en cuenta que un arresto del ICE no significa necesariamente que la persona será expulsada de inmediato del país. Si un inmigrante posee una solicitud de asilo u otro proceso migratorio pendiente, podría contar con vías legales para defender su caso ante un tribunal.

¿Qué hacer si el ICE detiene a un inmigrante o a un familiar?

Todos los inmigrantes indocumentados y sus familias deberán conocer información útil luego de un arresto. La rapidez del operativo no elimina los derechos que correspondan a la persona detenida, incluido el derecho a permanecer en silencio y solicitar alguna asistencia legal. Los familiares deberán seguir estos pasos:

Mantener la calma: evitar confrontaciones o acciones que puedan poner en riesgo a la persona detenida o a terceros.

Reunir sus datos: tener a la mano el nombre completo, fecha y país de nacimiento y, si se conoce, el número de registro de extranjero (A-Number).

Buscar al detenido: utilizar el Localizador de Detenidos en Línea de ICE para verificar dónde se encuentra. La información puede tardar en actualizarse.

Buscar asesoría legal: contactar a un abogado de inmigración o a una organización especializada en asistencia a inmigrantes.

Por último, si es que un familiar aparece entre los detenidos por el ICE, tendrán que contar con sus datos personales y asesoría legal para facilitar su búsqueda.