Pedazo de concreto en galería del Cercado de Lima cae sobre menor de 17 años tras sismo de 6.7 en Junín: fue trasladada al Hospital Dos de Mayo El incidente tuvo lugar en la galería Tarpuy, donde la menor se encontraba en el sótano. Se informó que personal de la Gerencia de Gestión del Riesgo brindó primeros auxilios inmediatamente.

Tras la atención inicial, una ambulancia del SAMU trasladó a la joven al Hospital Nacional Dos de Mayo. Se investiga la situación médica y la evaluación de la estructura afectada.

Tras la atención inicial, una ambulancia del SAMU trasladó a la joven al Hospital Nacional Dos de Mayo. Se investiga la situación médica y la evaluación de la estructura afectada. Foto: difusión

Una adolescente de 17 años resultó herida en la cabeza durante el sismo de magnitud 6.7 registrado en Junín la noche del viernes 20 de noviembre. El incidente ocurrió en la galería Tarpuy, ubicada en el jirón Andahuaylas 1265, en el Cercado de Lima, donde un fragmento de concreto cayó desde uno de los balcones del establecimiento.

De acuerdo con información de la Municipalidad Metropolitana de Lima, la menor se encontraba en el sótano del local cuando fue impactada por el objeto. Personal de prevención de la Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres acudió al lugar para brindarle primeros auxilios, tras recibir una alerta del Centro de Control C2.

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SAMU trasladó a la adolescente al Hospital Dos de Mayo tras el accidente

Luego de la primera atención, una ambulancia del Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) llegó a la galería para trasladar a la adolescente al Hospital Nacional Dos de Mayo, donde recibiría atención médica especializada. La menor fue acompañada por su madre durante el traslado.

La información municipal precisó que la lesión se produjo por el desprendimiento de un elemento de concreto durante el movimiento telúrico. Hasta el momento, no se han proporcionado mayores detalles sobre la condición médica de la adolescente ni sobre una eventual evaluación de la estructura del establecimiento.