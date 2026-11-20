Conductora se vuelve viral por mantener la calma en pleno sismo de 6,7 en Junín: “Siempre correcta durante los temblores” La periodista no solo demostró temple en pleno temblor con epicentro en Junín, sino que también brindó consejos. En agosto, fue apodada 'Chica Terremoto' por su impactante reacción durante otro sismo.

El temblor de 6,7 con epicentro en Junín ocurrió el viernes 20 de noviembre. Esta fue la reacción de la periodista. | Foto: captura Exitosa

El temblor de 6,7 con epicentro en Junín ocurrió el viernes 20 de noviembre. Esta fue la reacción de la periodista. | Foto: captura Exitosa Foto: captura Exitosa

El fuerte sismo de magnitud 6,7 con epicentro en Junín no solo despertó preocupación en distintas zonas del país, sino que también dejó escenas que rápidamente se volvieron virales. En plena transmisión de su programa en Exitosa, la periodista Katyusca Torres Aybar mantuvo la calma mientras ocurría el movimiento telúrico y aprovechó el momento para brindar recomendaciones a la audiencia.

Su reacción fue ampliamente comentada y celebrada en redes sociales. Lo llamativo es que no se trata de la primera vez que la comunicadora enfrenta un temblor mientras se encuentra al aire.

Conductora se vuelve viral por su reacción en vivo al temblor

Mientras el estudio era sacudido por el movimiento, Katyusca Torres Aybar informó a sus oyentes lo que ocurría sin perder la compostura. “Son las 7.10 p. m. Estamos en estos momentos en pleno temblor, el movimiento sísmico que va en aumento”, señaló al inicio de su intervención en vivo para poner en contexto la situación que se vivía en distintas zonas del país.

Instantes después, centró su mensaje en transmitir tranquilidad y evitar reacciones peligrosas ante la emergencia. "Calma, les pedimos calma a todos (...). No corran, vayan buscando los lugares más seguros, vayan cogiendo la mochila de emergencia, vean a los chicos, no griten, no bajen corriendo las escaleras", recomendó mientras el sismo continuaba sintiéndose con fuerza.

La periodista de Exitosatambién recordó las medidas básicas de evacuación y preparación que deben seguirse en este tipo de situaciones. "Busquen un lugar tranquilo (...) les pedimos tranquilidad como siempre, vaya buscando las salidas de emergencia, si está en el trabajo, si está en la casa, vaya cogiendo su mochila de emergencia", expresó con voz firme durante la transmisión.

Usuarios aplauden a conductora por reacción en vivo durante temblor

Su comportamiento no pasó desapercibido entre los usuarios. “Qué grande, te daba consejos de seguridad mientras temblaba todo”, “Siempre cuando tiene su programa en vivo viene un sismo fuerte, pero esta vez no salió corriendo”, “Siempre correcta durante los temblores”, “¡Qué temple! Y dando recomendaciones en pleno temblor, que fue fuerte y largo” y “Hay que tener nervios de acero para conservar la calma y la compostura” fueron algunos de los múltiples comentarios que destacaron la reacción de la conductora.

No es la primera vez que Torres Aybar enfrenta un movimiento telúrico en plena transmisión. En junio de 2021, cuando tenía poco tiempo al frente de su programa, abandonó momentáneamente la cabina por seguridad durante un fuerte sismo. Sin embargo, años después demostró una mayor templanza y, en agosto de 2026, alcanzó notoriedad internacional al permanecer en el set durante un temblor con epicentro en Ayacucho. Aquella vez sacó su mochila de emergencia en vivo, mostró su contenido al público y terminó ganándose el apodo de 'Chica Terremoto'.