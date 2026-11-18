Alerta máxima inmigrantes legales e indocumentados en EE.UU. | ICE irá por más detenciones en el 2027 y prometen superar su récord, anticipa Tom Homan Tom Homan confirmó la intención del gobierno de Donald Trump de aumentar arrestos y deportaciones hasta 2027, superando récords anteriores.

ICE irá por más detenciones en el 2027 y prometen superar su récord, según Tom Homan Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales

El responsable de la política fronteriza de la Casa Blanca, Tom Homan, se pronunció sobre la ofensiva migratoria de Donald Trump donde dejó entrever que no se detendrá. La autoridad indicó que el gobierno estadounidense buscará superar sus récords para 2027, los arrestos y deportaciones de inmigrantes alcanzados por el ICE durante el último año fiscal.

"El primer año del presidente Trump tuvimos el mayor número de arrestos y deportaciones registrados por ICE. Rompimos el récord del año fiscal 2025 y planeamos ir todavía más lejos en 2027", afirmó Homan durante una entrevista con Will Cain en Fox News.

Asimismo, aseguró que la principal prioridad del gobierno republicano será incrementar las operaciones de Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). También reconoció que la agencia tiene que contratar a miles de agentes para poder ampliar su capacidad operativa. Esto revela que las deportaciones masivas continuarán siendo uno de los principales ejes de la política migratoria estadounidense para 2027

Deportaciones seguirán en la mira de Donald Trump

Homan se refirió al escenario político tras las elecciones intermedias y si bien reconoció que habrá cambios en el panorama del Congreso y estados como Texas, sostuvo que la administración seguirá aplicando las leyes migratorias.

Cabe mencionar que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció nuevas cifras históricas de cumplimiento migratorio. El reporte oficial del 12 de noviembre reveló que ICE realizó 483,200 deportaciones durante el año fiscal 2026, que concluyó el 30 de septiembre. Esta cifra superó el récord anterior de 442,640 expulsiones registrado en el año fiscal 2025.

Tribunales son culpables de los retrasos en las operaciones migratorias

El funcionario cuestionó duramente los obstáculos judiciales que hay en algunas partes del país que, según él, dificultan las operaciones migratorias. Además, afirmó que existen más de 100 órdenes judiciales de alcance nacional que limitan determinadas acciones de las autoridades y al menos 100.000 solicitudes de hábeas corpus están relacionadas con inmigrantes detenidos.