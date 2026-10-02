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Atención inmigrantes legales e indocumentados | ICE establece nuevas medidas para detener vehículos en EE.UU.: Endurecerá sus reglas

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) prohíbe las persecuciones vehiculares a alta velocidad y establece nuevas pautas para controles de tránsito.

ICE establece nuevas medidas para detener vehículos en EE.UU.
ICE establece nuevas medidas para detener vehículos en EE.UU. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales | ICE.gov
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El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) estableció una serie de nuevas medidas donde se establece que los agentes no podrán intervenir en persecuciones vehiculares a alta velocidad y también condiciones más rigurosas para realizar controles de tránsito.

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De acuerdo con un memorando conseguido por 'The Associated Press', los oficiales que no recibieron capacitación especializada tendrán que limitar su participación a tareas de apoyo durante las operaciones.

ICE está prohibiendo persecuciones a alta velocidad y endurece las reglas para detener vehículos

El medio anteriormente mencionado indicó que el documento enviado a los agentes de la división de Operaciones de Cumplimiento y Deportación (ERO) establece que el ICE no puede perseguir autos que se nieguen a detener bajo ninguna circunstancia.

En ese caso, los oficiales tendrán que registrar los datos del automóvil para poder continuar con la investigación posteriormente.

Ahora, con estas nuevas medidas también exigen que los vehículos utilizados en los controles cuenten con luces y sirenas identificables, mientras que los agentes presentes tendrán que activar y portar sus cámaras corporales. Además, solo quienes hayan completado uno de los cinco cursos claves podrán realizar detenciones.

También indican una serie de restricciones para maniobras como el "pinning", que consiste en utilizar un vehículo o una barrera para inmovilizar otro auto, así como para el uso de bandas de clavos. En las dos acciones quedarán reservadas para los oficiales que poseen una capacitación correspondiente.

Las nuevas reglas del ICE tras reportarse diversos incidentes con conductores

Ten en cuenta que estas medidas fueron emitidas luego de diversos enfrentamientos durante los controles de tránsito realizados por el ICE. Según AP, los agentes utilizaron sus armas en más de una docena de incidentes de este tipo desde el año pasado, que dejaron al menos cuatro personas heridas.

Uno de los casos más comentados ocurrió en Austin, Texas, donde el conductor Wilber Rafael Garcés Pérez resultó herido de bala durante una persecución registrada en septiembre. Durante la audiencia judicial, los fiscales presentaron imágenes de vigilancia de la persecución a alta velocidad y también se conoció que el agente que realizó el disparo no tenía una cámara corporal.

Por su parte, ni el ICE ni tampoco el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) han realizado comentarios inmediatos acerca de estos memorandos.

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