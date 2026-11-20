Atención máxima | ¿Cuánto cobrarás al jubilarte del Ejército de EE.UU.? Así puedes saber un estimado de tu pago según los años trabajados Si eres veterano o activo en EE.UU. y planeas tu retiro, es crucial conocer tu monto de jubilación, pero dependerá del sistema de retiro y la base salarial.

Si vives en Estados Unidos y serviste o aún sirves al país, y ya estás haciendo planes para tu retiro, te estarás preguntando cuál es el monto que podrías recibir mensualmente. Inicialmente, debes saber que para conocer esto último, no basta con contar tus años de servicio, sino también debes conocer el sistema de jubilación que te corresponde y la base salarial utilizada en el cálculo.

¿Cuánto podrás recibir de jubilación militar en Estados Unidos?

Para saber cuánto cobrarás al jubilarte del Ejército de Estados Unidos, debes conocer tres datos clave: tu sistema de retiro, los años de servicio computables y la base salarial que se utilizará para calcular la pensión. Ten en cuenta que los años de servicio, por sí solos, no establecen una cantidad fija en dólares.

Guía para saber calcular el monto de tu jubilación según el sistema de retiro

A continuación, en los dos principales sistemas, el cálculo funciona así:

High-3 o High-36: Con esta modalidad se toma el promedio mensual de los 36 meses de sueldo básico más alto y se multiplica por el 2,5% por cada año de servicio computable. Con 20 años, corresponde el 50% de esa base.

Blended Retirement System (BRS): En este caso también utiliza el promedio de los 36 meses de sueldo básico más alto, pero aplica un 2% por año. Con 20 años la pensión equivale al 40% de esa base. Este sistema corresponde a quienes ingresaron desde el 1 de enero del 2018 y a quienes, siendo elegibles, eligieron por incorporarse, de acuerdo a lo precisado por el Departamento de Defensa.

El porcentaje correspondiente según los años de servicio

Debes saber que los siguientes porcentajes se aplicarán de acuerdo a la base salarial de retiro, no al último sueldo recibido. A continuación, te diremos el resultado de los multiplicadores oficiales para años completos de servicio computable:

Años de servicio High-3: 2.5% por año BRS: 2% por año 20 años 50% 40% 22 años 55% 44% 24 años 60% 48% 25 años 62.5% 50% 26 años 65% 52% 28 años 70% 56% 30 años 75% 60%

Cabe mencionar que si el promedio de tus 36 meses de sueldo básico más alto fuera US$5.000 mensuales y acumularas 20 años computables, la estimación sería:

High-3: US$5.000 × 50% = US$2.500 mensuales brutos

BRS: US$5.000 × 40% = US$2.000 mensuales brutos

Es importante destacar que esto es un ejemplo hipotético para ilustrar las fórmulas, no una tarifa oficial para todos los militares con 20 años de servicio.

¿Cómo conseguir una estimación personalizada?

Asimismo, la DFAS ofrece una orientación y acceso a las herramientas para estimar el retiro. Para los integrantes de la Reserva del Ejército y la Guardia Nacional, también señala la calculadora personalizada de MyArmyBenefits, que utiliza información del expediente militar.

No obstante, antes de calcular, confirma qué plan te corresponde: existen otros regímenes, como Final Pay y CSB/REDUX, y el retiro por discapacidad tiene reglas particulares. Ten en cuenta que la tabla anterior no se debe utilizar como una fórmula universal para todos los jubilados militares.