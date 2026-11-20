La bancada de Ahora Nación alcanzó las firmas necesarias para presentar la moción de interpelación contra Carlos Espá, ministro de Relaciones Exteriores, por las fallas técnicas que afectaron la transmisión y el sonido de la misa del papa León XIV, celebrada el 16 de noviembre en la Base Aérea Las Palmas. La iniciativa busca que el canciller responda ante el Pleno de la Cámara de Diputados por las decisiones que tomó su sector para organizar el evento y supervisar los servicios contratados.

La propuesta impulsada por la diputada Marleny Arminta cuenta con el respaldo de parlamentarios de Juntos por el Perú y Obras. Hasta el momento, la moción reúne 21 firmas para su presentación. Los legisladores buscan que Espá explique cómo se planificó la ceremonia, qué controles aplicó su despacho y quiénes estuvieron a cargo de supervisar a las empresas responsables de los servicios audiovisuales y eléctricos.

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Entre los principales cuestionamientos figuran las contrataciones por S/11.052.689,03 para la misa papal. De ese monto, S/8.399.800 correspondieron al servicio de sonido, iluminación y pantallas LED, a cargo de Pow Sang Sonido y Luces S.C.R.L. Los otros S/2.652.889,03 fueron destinados a grupos electrógenos, cableado y otros equipos eléctricos, contratados con Facogem Industrial S.R.L.

La moción también busca esclarecer por qué Cancillería recurrió a procedimientos no competitivos para contratar ambos servicios y qué información tenía el ministro sobre su funcionamiento antes de la ceremonia. Los parlamentarios recordaron que el propio sector reconoció los inconvenientes técnicos y anunció investigaciones. Por ello, solicitaron que Espá responda un pliego de preguntas y presente los documentos que sustenten las decisiones de su gestión.

Moción contra Carlos Espá cuestiona contrataciones y gasto de la visita del papa León XIV

Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con la contratación directa de las empresas encargadas de los servicios en Las Palmas. Las resoluciones ministeriales 617 y 618-2026-RE, firmadas por Carlos Espá el 7 de octubre, aprobaron ambos procedimientos por una supuesta situación de desabastecimiento. Ante ello, los diputados preguntaron qué hechos justificaron esta modalidad excepcional y qué documentos acreditaron que no era posible realizar un proceso competitivo. También solicitaron conocer por qué la visita, confirmada oficialmente el 5 de agosto, tuvo su primer requerimiento audiovisual recién el 4 de septiembre.

El pliego interpelatorio también pone atención en los antecedentes de Pow Sang Sonido y Luces S.C.R.L. Según la moción, Cancillería le impuso una penalidad de S/34.775 en noviembre de 2025 por no presentar una póliza de seguro de responsabilidad civil para otro servicio. Los legisladores preguntaron si el ministerio conocía esta sanción antes de seleccionarla y qué verificaciones realizó sobre su experiencia, equipos y personal técnico. Además, solicitaron el detalle de las cotizaciones utilizadas para establecer los precios de ambos contratos y las razones que sustentaron los montos adjudicados.

Otro grupo de preguntas apunta directamente a las fallas durante la misa del 16 de noviembre. Los parlamentarios solicitaron conocer qué pruebas de sonido, pantallas y suministro eléctrico se realizaron antes de la ceremonia, quiénes estuvieron a cargo de supervisarlas y qué alertas recibió Cancillería sobre posibles problemas. También pidieron identificar cuántos sectores de la Base Aérea Las Palmas resultaron afectados, cuánto duraron las interrupciones y cuál fue el diagnóstico técnico sobre sus causas. El documento incluso pregunta cuándo se enteró Espá de los inconvenientes y qué medidas ordenó.

La moción también exige un balance del dinero destinado a la visita papal. El Decreto Supremo 176-2026-EF autorizó una transferencia de hasta S/63.220.991 a Cancillería, mientras que la revisión de La República identificó 15 contrataciones por S/75.835.742,98 para distintas sedes y actividades. Por ello, los diputados solicitaron que el ministro detalle cuánto se autorizó, comprometió y pagó, además de explicar la diferencia entre ambos montos. Finalmente, preguntaron qué investigaciones se iniciaron para determinar las responsabilidades de los funcionarios y qué medidas se adoptarán frente a las deficiencias detectadas.