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Alerta máxima en Walmart: Dos trabajadores fueron heridos de gravedad luego de un derrumbe dentro del supermercado: ¿Qué ocurrió?

Los empleados heridos fueron hospitalizados luego de que la maquinaria perdiera estabilidad y cayera e impactara las estanterías del Walmart.

Dos trabajadores de Walmart resultaron heridos de gravedad luego de un derrumbe
Dos trabajadores de Walmart resultaron heridos de gravedad luego de un derrumbe | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales
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Unos momentos de tensión se vivieron en las instalaciones de un Walmart ubicado en East Main Street, en el distrito de Ephrata Borough, luego de que ocurriera un accidente protagonizado por dos trabajadores. Ellos quedaron atrapados en diversos materiales al interior del establecimiento, por lo que se solicitaron equipos de rescate para poder brindar asistencia a los afectados.

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Por su parte, las autoridades locales han comenzado con las diligencias correspondientes para aclarar todas las circunstancias que provocaron el accidente.

¿Cómo ocurrió el accidente del Walmart en Lancaster?

Según el reporte del medio local WGAL, "los servicios de emergencia, dos empleados fueron hospitalizados después de que una plataforma elevadora de tijera se derrumbara en un Walmart del condado de Lancaster a última hora del miércoles".

Asimismo, la llamada de auxilio a las autoridades ingresó exactamente a las 11.43 p. m., alertando a las unidades de emergencia sobre la gravedad de lo que ocurrió en el Walmart del Ephrata Borough.

¿Cuáles fueron las causas del colapso de la plataforma elevadora?

Las primeras revelaciones señalaron que la maquinaria pesada habría perdido estabilidad y se desplomó dentro del supermercado, e impactó directamente contra las estanterías de la tienda, lo que causó que los trabajadores quedaran atrapados entre estas.

Mientras el medio WGAL también indicó que "según el servicio de emergencias, dos empleados quedaron atrapados y tuvieron que ser rescatados. Ambos resultaron heridos y fueron trasladados rápidamente a un hospital".

El Departamento de Policía de Ephrata mantiene abierta una investigación para establecer la razón por la cual hubo una falla técnica en el reconocido supermercado Walmart en Estados Unidos. Ten en cuenta que ambos sufrieron lesiones y no se ha revelado su identidad ni más detalles sobre ellos.

¿Qué debes saber si sufres un accidente en Walmart?

Si sufres un accidente o una caída en un Walmart , será necesario que priorices tu salud, por lo que tendrás que informar de inmediato a la gerencia de la tienda estadounidense acerca del incidente y asegurarte de documentar toda la escena.

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