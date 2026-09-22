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Alerta máxima en Walmart | Una persona muere a causa de un tiroteo cerca al supermercado: ¿Se atrapó a los culpables?

El tiroteo tuvo lugar cerca del Walmart de Lake Charlesy y no solo dejó aterrorizados a varios clientes, sino también ocasionó la muerte de una persona.

Una persona muere a causa de un tiroteo cerca al supermercado Walmart.
Una persona muere a causa de un tiroteo cerca al supermercado Walmart. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales | Gemini
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El pasado sábado 19 de septiembre, las autoridades de Luisiana reportaron el fallecimiento de una persona luego de un tiroteo ocurrido cerca de un Walmart ubicado en Nelson Road, en Lake Charles. Hasta donde se conoce, la policía estadounidense continúa investigando el hecho para aclarar las circunstancias que rodearon el incidente.

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Fallece una persona a causa de un tiroteo en alrededores de un Walmart en EE.UU.

La policía de Lake Charles reveló que recibió una preocupante alerta sobre el incidente poco después de las 8.30 p. m. del sábado. Las autoridades solo confirmaron que vieron a la víctima, la llevaron al hospital donde lamentablemente solo se confirmó su muerte. Asimismo, decidieron no compartir su identidad.

De acuerdo al informe 7 KPLC y las primeras investigaciones locales, actualmente hay patrullas policiales detenidas en Nelson Road y en la salida entre Chick-fil-A y Salata; sin embargo, no existe ningún registro de ninguna persona arrestada.

Hasta el cierre de la nota, las autoridades aconsejan a los conductores evitar el área. Además, este incidente aún se encuentra en desarrollo y se espera más información en las próximas horas, debido a que tampoco se ha revelado la situación de la tienda Walmart.

¿Por qué se registraron tiroteos cerca de un Walmart en EE.UU.?

Los informes anuales revelaron un aumento en los tiroteos y actos violentos en las cercanías de Walmart y otros comercios, fenómenos que se le atribuyen a la alta afluencia de personas, el acceso sin restricciones y el contexto de violencia armada que impera en el país.

Entre las principales razones están la elevada concentración de clientes en estos establecimientos, que se convierten en puntos de encuentro donde miles de personas coinciden a diario, lo que incrementa así la probabilidad de conflictos interpersonales y delitos.

Por último, muchos de los incidentes violentos que ocurren en los estacionamientos y pasillos no son premeditados, pues muchos ocurren tras disputas cotidianas, peleas o intentos de robos que escalan rápidamente hacia el uso de armas de fuego.

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