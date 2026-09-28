Senamhi advierte lluvias excepcionales en la costa norte por fenómeno El Niño que superan niveles de 1997 y anticipan temporada intensa

Cuidado con inundaciones y desbordes. El Senamhi anticipa un aumento de lluvias hacia diciembre y pide a la población seguir sus avisos y pronósticos oficiales.

Cuidado con inundaciones y desbordes. El Senamhi anticipa un aumento de lluvias hacia diciembre y pide a la población seguir sus avisos y pronósticos oficiales. Foto: composición LR/Difusión

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) reportó lluvias excepcionales en la costa norte desde el 22 de setiembre y alertó sobre una temporada de precipitaciones que podría intensificarse durante los próximos meses por las condiciones asociadas al fenómeno El Niño Costero “extraordinario”. El organismo informó que Tumbes y Piura ya registran acumulados que superan ampliamente sus valores habituales y que el periodo de mayor impacto se proyecta entre diciembre y los primeros meses de 2027.

El comportamiento responde, según el Senamhi, a la combinación de temperaturas excepcionalmente elevadas del mar y condiciones atmosféricas compatibles con las proyecciones actuales. Mientras la costa norte afrontaría lluvias más frecuentes e intensas, la región andina sur y determinados sectores de la Amazonía tendrían precipitaciones irregulares y, en general, por debajo de sus valores normales.

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Lluvias en Tumbes y Piura alcanzan registros excepcionales durante setiembre

El episodio registrado el 26 de setiembre dejó algunos de los valores más destacados de la actual temporada. En Tumbes, la estación Cañaveral acumuló 78,5 milímetros en 24 horas, una cifra que representa una anomalía de 15.600% frente a su promedio climático mensual de 0,5 milímetros. En Cabo Inga, el acumulado alcanzó los 72 milímetros.

Piura también presentó registros fuera de sus referencias habituales. La estación El Alto, ubicada en Talara, reportó 13,5 milímetros en un solo día. Ese valor superó su normal mensual de 0,1 milímetros y también el máximo histórico previo para setiembre, que fue de 3,0 milímetros y se registró en 1977. Las precipitaciones persistentes comenzaron cuatro días antes y forman parte del adelanto de la temporada de lluvias identificado por el Senamhi.

Se anticipa una temporada de precipitaciones intensificadas por el fenómeno El Niño Costero, con mayor impacto entre diciembre de este año y los primeros meses de 2027.

Senamhi prevé mayor intensidad de lluvias y riesgo de inundaciones hacia 2027

Para el trimestre comprendido entre octubre y diciembre, el organismo meteorológico estima una mayor frecuencia e intensidad de las precipitaciones en las zonas costeras que históricamente reciben los efectos de El Niño. Noviembre será un periodo de transición hacia condiciones de lluvia más intensas en diferentes sectores de la costa peruana.

El escenario de mayor impacto se espera desde diciembre y durante los primeros meses de 2027, cuando el fenómeno El Niño alcance condiciones entre “extraordinarias” y “fuertes”. En ese periodo aumentaría la posibilidad de desbordes de ríos, activación de quebradas e inundaciones. En paralelo, el Senamhi mantiene vigilancia sobre las condiciones de precipitación y los caudales a escala nacional, con información adicional de los radares meteorológicos de Piura e Ica, utilizados para los servicios de alerta temprana. La institución pidió a autoridades y población fortalecer las acciones de prevención y consultar sus avisos, pronósticos e informes oficiales.