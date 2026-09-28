Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
EN VIVOSigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sociedad

Senamhi advierte lluvias excepcionales en la costa norte por fenómeno El Niño que superan niveles de 1997 y anticipan temporada intensa

Tumbes y Piura superan significativamente sus promedios de lluvia, con acumulados excepcionales reportados. Las precipitaciones podrían intensificarse entre diciembre y los primeros meses de 2027.

Cuidado con inundaciones y desbordes. El Senamhi anticipa un aumento de lluvias hacia diciembre y pide a la población seguir sus avisos y pronósticos oficiales.
Cuidado con inundaciones y desbordes. El Senamhi anticipa un aumento de lluvias hacia diciembre y pide a la población seguir sus avisos y pronósticos oficiales.Foto: composición LR/Difusión
Por
google iconLa República en Google

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) reportó lluvias excepcionales en la costa norte desde el 22 de setiembre y alertó sobre una temporada de precipitaciones que podría intensificarse durante los próximos meses por las condiciones asociadas al fenómeno El Niño Costero “extraordinario”. El organismo informó que Tumbes y Piura ya registran acumulados que superan ampliamente sus valores habituales y que el periodo de mayor impacto se proyecta entre diciembre y los primeros meses de 2027.

El comportamiento responde, según el Senamhi, a la combinación de temperaturas excepcionalmente elevadas del mar y condiciones atmosféricas compatibles con las proyecciones actuales. Mientras la costa norte afrontaría lluvias más frecuentes e intensas, la región andina sur y determinados sectores de la Amazonía tendrían precipitaciones irregulares y, en general, por debajo de sus valores normales.

Video destacado

TELLO PARCHA A KEIKO POR DISCURSO Y "PERSONA PODEROSA" MANDÓ A MATAR A 'CHINA POLO' | ARDE TROYA

Puedes ver

Inseguridad en Los Olivos: vecinos denuncian que túnel del paradero Caseta se convirtió en foco de delincuencia

lr.pe

Lluvias en Tumbes y Piura alcanzan registros excepcionales durante setiembre

El episodio registrado el 26 de setiembre dejó algunos de los valores más destacados de la actual temporada. En Tumbes, la estación Cañaveral acumuló 78,5 milímetros en 24 horas, una cifra que representa una anomalía de 15.600% frente a su promedio climático mensual de 0,5 milímetros. En Cabo Inga, el acumulado alcanzó los 72 milímetros.

Piura también presentó registros fuera de sus referencias habituales. La estación El Alto, ubicada en Talara, reportó 13,5 milímetros en un solo día. Ese valor superó su normal mensual de 0,1 milímetros y también el máximo histórico previo para setiembre, que fue de 3,0 milímetros y se registró en 1977. Las precipitaciones persistentes comenzaron cuatro días antes y forman parte del adelanto de la temporada de lluvias identificado por el Senamhi.

Puedes ver

Tres menores son retenidos tras denuncia de agresión sexual contra escolar de 13 años en Chiclayo

lr.pe
Se anticipa una temporada de precipitaciones intensificadas por el fenómeno El Niño Costero, con mayor impacto entre diciembre de este año y los primeros meses de 2027.

Se anticipa una temporada de precipitaciones intensificadas por el fenómeno El Niño Costero, con mayor impacto entre diciembre de este año y los primeros meses de 2027.

Senamhi prevé mayor intensidad de lluvias y riesgo de inundaciones hacia 2027

Para el trimestre comprendido entre octubre y diciembre, el organismo meteorológico estima una mayor frecuencia e intensidad de las precipitaciones en las zonas costeras que históricamente reciben los efectos de El Niño. Noviembre será un periodo de transición hacia condiciones de lluvia más intensas en diferentes sectores de la costa peruana.

El escenario de mayor impacto se espera desde diciembre y durante los primeros meses de 2027, cuando el fenómeno El Niño alcance condiciones entre “extraordinarias” y “fuertes”. En ese periodo aumentaría la posibilidad de desbordes de ríos, activación de quebradas e inundaciones. En paralelo, el Senamhi mantiene vigilancia sobre las condiciones de precipitación y los caudales a escala nacional, con información adicional de los radares meteorológicos de Piura e Ica, utilizados para los servicios de alerta temprana. La institución pidió a autoridades y población fortalecer las acciones de prevención y consultar sus avisos, pronósticos e informes oficiales.

Elige bien

Lo más visto

Notas relacionadas

Ofertas

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

Paradox Park

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

PRECIO

S/ 69.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

Fun Jungle

Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

PRECIO

S/ 28.90
Comprar
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 42.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del lunes 28 de septiembre de 2026

Por Carlin | 28 de Septiembre 2026

Carlincatura del domingo 27 de septiembre de 2026

Por Carlin | 27 de Septiembre 2026

Carlincatura del sábado 26 de septiembre de 2026

Por Carlin | 26 de Septiembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Paro de transportistas: exigen medidas ante alza de combustibles y anuncian clases virtuales en Tacna

Piura: pobladores de Tejedores reciben orientación sobre servicios de los Juzgados de Paz Letrados

Dos estudiantes encontraron una nueva especie de protoanfibio de hace 309 millones de años y le pusieron el nombre de sus madres

Sociedad

Paro de transportistas: exigen medidas ante alza de combustibles y anuncian clases virtuales en Tacna

Feminicidio en Ate: suboficial de la PNP asesinó a su esposa con la que se casó hace pocos días; familia exige justicia

De los 70 a los 50 años: el riesgo cardíaco se adelanta en peruanos por el sedentarismo, alcohol y energizantes

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Construyendo un camino hacia la paz: Trabajando juntos para lograr el retorno de los niños ucranianos, los civiles detenidos y los prisioneros de guerra

López Aliaga compara a Fujimori con Boluarte: "No necesitas tantas facultades (...) Ella sacaba un decreto cada semana"

Rafael López Aliaga aprovecha vacío legal para no presentar sus gastos de campaña