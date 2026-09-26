Alerta máxima | Estos son los estatus migratorios que está buscando el ICE en los aeropuertos de EE.UU. para detenerlos

Los estatus migratorios que está buscando el ICE en los aeropuertos. | Composición elpopular.pe | Nicole Gonzales | Gemini

Los estatus migratorios que está buscando el ICE en los aeropuertos. | Composición elpopular.pe | Nicole Gonzales | Gemini

Desde hace un par de meses, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha intensificado sus controles migratorios en los aeropuertos de Estados Unidos junto a otras agencias federales. En este sentido, se ha descubierto cuáles son los estatus migratorios más buscados por los agentes.

¿Qué situaciones migratorias están más propensas a ser detenidas por el ICE?

Entre los casos que figuran se encuentran los no inmigrantes que tienen sellos de visa vencidos o cuyo estatus previo expiró, pero que tienen solicitudes pendientes de extensión, cambio o ajuste de estatus. También aparecen los extranjeros que esperan la resolución de trámites para modificar su categoría migratoria o conseguir la residencia permanente.

El bufete Barnes & Thornburg LLP describió una alerta en Estados Unidos para todos los inmigrantes que quieren viajar. El comunicado establecía que existe una mayor colaboración entre el ICE y la Administración de Seguridad del Transporte (TSA) que facilita los arrestos y detenciones en aeropuertos estadounidenses.

¿Cómo funciona la colaboración en aeropuertos entre el ICE y la TSA?

Ten en cuenta que los reportes de estos operativos aparecieron previo a la alerta del bufete. Una investigación de Reuters, publicada el 7 de abril a partir de datos internos del ICE, estableció que más de 800 personas fueron arrestadas tras recibir alertas dadas por la TSA.

La Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA) ha recibido reportes procedentes de California, Colorado, Florida, Illinois, Kansas, Michigan, Nueva Jersey, Texas y Virginia acerca de esta colaboración.

¿Qué documentos recomiendan llevar al aeropuerto para evitar detenciones del ICE?

El bufete de abogados recomienda siempre consultar con un abogado de inmigración antes de efectuar viajes nacionales o internacionales y llevar documentación que permita acreditar la situación de cada persona. Entre los documentos se encuentran:

Avisos de recibo del Formulario I-797 correspondientes a solicitudes pendientes.

Documentos de Autorización de Empleo (EAD, por sus siglas en inglés).

Documentos vigentes de permiso de reingreso.

Pasaporte válido.

Sellos anteriores de visa.

Comprobantes del empleo actual.

Pruebas de vínculos familiares y comunitarios en Estados Unidos.

La publicación también aconseja establecer un plan para contactar de inmediato a familiares, amigos, una persona de confianza y hasta un abogado si ocurre una eventuales detenciones y considerar el aplazamiento de viajes de negocios que no sean tan importantes.