Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
Latinos en USA

Alerta máxima | Estos son los estatus migratorios que está buscando el ICE en los aeropuertos de EE.UU. para detenerlos

El ICE refuerza controles en aeropuertos de EE. UU. ante un aumento en detenciones de inmigrantes con estatus migratorios complicados.

Los estatus migratorios que está buscando el ICE en los aeropuertos.
Los estatus migratorios que está buscando el ICE en los aeropuertos. | Composición elpopular.pe | Nicole Gonzales | Gemini
Por
google iconLa República en Google

Desde hace un par de meses, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha intensificado sus controles migratorios en los aeropuertos de Estados Unidos junto a otras agencias federales. En este sentido, se ha descubierto cuáles son los estatus migratorios más buscados por los agentes.

Puedes ver

Terror para inmigrantes legales en EE.UU. | Se reveló que una persona fue detenida por el ICE dentro de un tribunal

lr.pe

¿Qué situaciones migratorias están más propensas a ser detenidas por el ICE?

Entre los casos que figuran se encuentran los no inmigrantes que tienen sellos de visa vencidos o cuyo estatus previo expiró, pero que tienen solicitudes pendientes de extensión, cambio o ajuste de estatus. También aparecen los extranjeros que esperan la resolución de trámites para modificar su categoría migratoria o conseguir la residencia permanente.

El bufete Barnes & Thornburg LLP describió una alerta en Estados Unidos para todos los inmigrantes que quieren viajar. El comunicado establecía que existe una mayor colaboración entre el ICE y la Administración de Seguridad del Transporte (TSA) que facilita los arrestos y detenciones en aeropuertos estadounidenses.

¿Cómo funciona la colaboración en aeropuertos entre el ICE y la TSA?

Ten en cuenta que los reportes de estos operativos aparecieron previo a la alerta del bufete. Una investigación de Reuters, publicada el 7 de abril a partir de datos internos del ICE, estableció que más de 800 personas fueron arrestadas tras recibir alertas dadas por la TSA.

La Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA) ha recibido reportes procedentes de California, Colorado, Florida, Illinois, Kansas, Michigan, Nueva Jersey, Texas y Virginia acerca de esta colaboración.

¿Qué documentos recomiendan llevar al aeropuerto para evitar detenciones del ICE?

El bufete de abogados recomienda siempre consultar con un abogado de inmigración antes de efectuar viajes nacionales o internacionales y llevar documentación que permita acreditar la situación de cada persona. Entre los documentos se encuentran:

  • Avisos de recibo del Formulario I-797 correspondientes a solicitudes pendientes.
  • Documentos de Autorización de Empleo (EAD, por sus siglas en inglés).
  • Documentos vigentes de permiso de reingreso.
  • Pasaporte válido.
  • Sellos anteriores de visa.
  • Comprobantes del empleo actual.
  • Pruebas de vínculos familiares y comunitarios en Estados Unidos.

La publicación también aconseja establecer un plan para contactar de inmediato a familiares, amigos, una persona de confianza y hasta un abogado si ocurre una eventuales detenciones y considerar el aplazamiento de viajes de negocios que no sean tan importantes.

Elige bien

Lo más visto

Notas relacionadas

Ofertas

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

Paradox Park

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

PRECIO

S/ 69.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

Fun Jungle

Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

PRECIO

S/ 28.90
Comprar
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 42.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del sábado 26 de septiembre de 2026

Por Carlin | 26 de Septiembre 2026

Carlincatura del viernes 25 de septiembre de 2026

Por Carlin | 25 de Septiembre 2026

Carlincatura del jueves 24 de septiembre de 2026

Por Carlin | 24 de Septiembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Quién ganó la final del Mister Internacional 2026 y se convirtió en el sucesor de Kirk Bondad de Filipinas?

Irán ofrece reabrir el estrecho de Ormuz, pero Trump rechaza el plan y evalúa nuevos ataques, según el WSJ

¿Qué canal transmite el partido Inglaterra vs España EN VIVO HOY por la UEFA Nations League 2026?

Latinos en USA

Es oficial | Retiran más de 167.000 libras de carne en EE.UU.: Estos son los productos afectados

Alerta máxima en Walmart | Una sencilla pelea generó un tiroteo en el Walmart de EE.UU.: Se reportó un herido

Obamacare no va más en EE.UU.| Gobierno de Trump anuncia recortes y cancela inscripciones hasta esta fecha: Estos son los afectados

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Keiko Fujimori es denunciada por presunta omisión al no vacar a procuradora con proceso penal activo

¿Qué pasa si denuncian a la presidenta del Perú? Esto dice la Constitución sobre Keiko Fujimori

Alfonso López Chau sobre moción de censura contra ministro Astullido: "Hay que pensar en el país"