Máxima alerta | Más de 1 millón de libras de azúcar es retirado de EE.UU.: La gran mayoría fue repartida en tiendas muy conocidas del país

Más de 1 millón de libras de azúcar fue retirado de EE.UU. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales

Más de 1 millón de libras de azúcar fue retirado de EE.UU. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales

De acuerdo a lo informado por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) aproximadamente 1,7 millones de libras de azúcar han sido retiradas del mercado en Estados Unidos debido a una posible contaminación con trigo. Esta medida alcanza a los productos de las marcas United, Good & Gather y Crystal, incluyendo las presentaciones de azúcar morena clara y azúcar en polvo.

La FDA ha clasificado este caso como un retiro de Clase II, una categoría que corresponde a productos que pueden causar consecuencias adversas para la salud temporales o médicamente reversibles; sin embargo, la agencia señala que la probabilidad de consecuencias graves para la salud es remota.

¿Cuáles son los productos incluidos en el retiro, según la FDA?

Este retiro incluye cinco tipos de productos y diferentes lotes. La FDA está identificándolos a través de códigos, por lo que quienes tengan alguno de estos productos deberían revisar la etiqueta y compararla con los datos del retiro antes de utilizarlos. A continuación, todos los detalles:

Producto retirado Presentación N.º de artículo UPC Lotes United Light Brown Sugar 50 lb 810051 - MHD26223–MHD26229 Good & Gather Light Brown Sugar 2 lb 817773 0 85239-08454 0 MHD26223–MHD26229 United 6X Powdered Sugar 50 lb 810087 7 85921-07090 4 MHD26223–MHD26229, excepto MHD26228 Crystal Sugar Powdered Sugar 25 lb 810097 0 70090-08090 9 MHD26230 Good & Gather Powdered Sugar 2 lb 817774 0 85239-08455 7 MHD26223–MHD26229

¿En qué estados se han distribuido?

La FDA no especificó en qué establecimientos se han vendido los productos afectados, pero indicó que el azúcar fue distribuido en ocho estados: Iowa, Illinois, Indiana, Kansas, Minnesota, Ohio, Pensilvania y Texas.

Asimismo, entre las marcas involucradas se encuentra Good & Gather, una marca de alimentos propiedad de Target y comercializada en las tiendas de esta cadena; sin embargo, la información proporcionada por la FDA no indica cuáles son las tiendas concretas que recibieron los lotes afectados.

¿Qué cantidad de azúcar fue retirada?

Si bien la FDA no detalla la cantidad total en libras, sino que expresa el volumen del retiro en hundredweight, una unidad utilizada para medir mercancías a granel. Según la conversión citada por 'The Healthy', el volumen equivale a casi 1,7 millones de libras de azúcar.

El riesgo del producto es que debido a que hay una posible presencia de trigo, las personas con alergia a este ingrediente corren el riesgo de enfermarse y, hasta en algunos casos, ir al hospital. Por ello, las personas con alergia a este ingrediente tienen que prestar atención especial a los códigos de lote antes de consumir cualquiera de los productos incluidos.