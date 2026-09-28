Peligro máximo para inmigrantes legales e indocumentados | Informe reveló que el ICE estaría ocultando ubicación de miles de detenidos

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) habría modificado su plataforma digital de rastreo con la finalidad de ocultar la ubicación actual de los migrantes que tiene órdenes definitivas de deportación, así lo anunció The Associated Press y que además citó a varios abogados acerca del tema.

De acuerdo con el medio, desde el 15 de septiembre, el ICE eliminó de su base de datos pública a las personas que ya cuentan con una orden de deportación final. Según los registros analizados por el Deportation Data Project, aproximadamente 16.000 migrantes estaban bajo condición legal durante el mes de julio.

Cabe mencionar que esta medida no se aplica para los centros de retención ubicados en Adelanto (California), Minneapolis, Nueva York y los suburbios de Chicago, según los dictámenes previos emitidos por tribunales locales, según lo indicado por Telemundo Houston.

¿Qué dijeron las organizaciones locales?

Greg Chen, quien lidera la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración, alertó sobre el impacto de esta medida. "Las familias entran en pánico porque creen que la persona ha sido deportada y no saben dónde podría estar", indicó. "Del lado de los abogados, esto tiene serias implicaciones para la capacidad de contactar a su cliente. Sin duda, tiene implicaciones sobre cómo interferirá con la relación abogado-cliente", agregó.

Por su parte, Michelle Mendez, directiva del National Immigration Project, cuestionó la medida y expresó: "Para mí, es simplemente otra iteración de hacer desaparecer a la gente". En ese sentido, Atenas Burrola Estrada, del Amica Center for Immigrant Rights, confirmó que "todos y cada uno de nuestros clientes que tiene una orden final ha desaparecido del localizador".

ICE y el DHS se pronuncian sobre esta afirmación sobre inmigrantes

Ante esta afirmación, el ICE lo ha rechazado completamente. Durante sus declaraciones a Telemundo Arizona, el organismo enfatizó que la agencia "no desaparece a las personas... esta es una mentira ridícula que los medios difunden para demonizar a los agentes de ICE, quienes enfrentan un aumento del 1,300% en las agresiones en su contra".

Mientras que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) apoyó la postura del ICE al asegurar que los procedimientos aplicados respetan los derechos constitucionales y que la prioridad de la agencia es, sobre todo, concretar las expulsiones definitivas de acuerdo con la disponibilidad logística de los centros.