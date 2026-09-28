Es falso que Daddy Yankee haya visitado un mercado de Quito: imágenes corresponden a Miraflores en 2025

LO FALSO:

Daddy Yankee visitó recientemente el Mercado Iñaquito, en Quito, Ecuador.

LO VERDADERO:

Las imágenes corresponden a la visita de Daddy Yankee al Mercado Municipal de Santa Cruz, en Miraflores, Lima, en 2025.

En redes sociales se viralizó un video en el que aparece el artista urbano Daddy Yankee ingresando a un mercado, que las publicaciones identifican como el Mercado Iñaquito, en Quito, Ecuador. Sin embargo, esta afirmación es falsa, ya que las imágenes corresponden a Lima y fueron grabadas en 2025, cuando el artista visitó el Mercado Municipal de Miraflores.

Una de las publicaciones con mayor interacción se encuentra en Instagram, donde acumula casi 400 comentarios y más de 15.000 “Me gusta”.

Publicación viral. Foto: Instagram

Hallazgos de la verificación

Mediante un análisis visual se pudo identificar el nombre del mercado en uno de los letreros pintados en las paredes del establecimiento, donde se lee parcialmente “Mercado de Santa Cruz, distrito de Miraflores”. Este elemento permite ubicar las imágenes en el distrito limeño y descartar que se trate del Mercado Iñaquito, en Quito. Además, en varios negocios del lugar se observan los símbolos de Yape, una aplicación de pagos que opera en Perú y Bolivia, lo que aporta otro indicio de que las imágenes no fueron grabadas en la capital ecuatoriana.

"Mercado de Santa Cruz, Miraflores". Foto: Facebook

Esa billetera digital no opera en Ecuador. Foto: Facebook

Una búsqueda inversa de las imágenes permitió encontrar un registro publicado por la Municipalidad de Miraflores, en el que se muestra la visita del cantante al mercado municipal. El registro confirma que las imágenes corresponden a un evento ocurrido en 2025, en el distrito limeño de Miraflores, y no a una visita reciente al Mercado Iñaquito, en Quito, Ecuador.

Video publicado por la Municipalidad de Miraflores. Foto: Facebook

Descripción del video. Foto: Facebook

Estos elementos permiten confirmar que el video no corresponde a una visita reciente de Daddy Yankee en Quito, sino a una actividad realizada en el distrito limeño de Miraflores en 2025.

Conclusión

En redes sociales se difundió un video que presenta a Daddy Yankee visitando el Mercado Iñaquito, en Quito, Ecuador. Sin embargo, esa descripción es falsa, ya que las imágenes corresponden al Mercado Municipal de Santa Cruz, en Miraflores, Lima. El nombre del establecimiento se puede identificar en uno de los letreros visibles en el video y, además, se observan símbolos de Yape en algunos negocios. Estos elementos fueron corroborados mediante una búsqueda inversa, que permitió encontrar el registro publicado por la Municipalidad de Miraflores sobre la visita del cantante en 2025.