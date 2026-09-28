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Keiko Fujimori y Nayib Bukele se reunirán en El Salvador el 29 de octubre

El canciller Carlos Espá confirmó que el encuentro se realizará a fines de octubre, con el objetivo de abordar la crisis de inseguridad ciudadana y la lucha contra organizaciones criminales transnacionales.

Keiko Fujimori y Nayib Bukele se reunirán en El Salvador el 29 de octubre
Keiko Fujimori y Nayib Bukele se reunirán en El Salvador el 29 de octubreComposición/LR
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Keiko Fujimori y el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se reunirán el próximo 29 de octubre en territorio salvadoreño. La fecha fue confirmada por el canciller Carlos Espá durante una entrevista en Panamericana, donde precisó que el encuentro responde a una invitación del mandatario centroamericano.

Asimismo, señaló que la agenda principal estará enfocada en la seguridad ciudadana y en la lucha contra las organizaciones criminales transnacionales.

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"Estamos seguros que en ese afán de luchar contra organizaciones criminales transnacionales que no respetan la soberanía de los países, que no respetan las fronteras, el presidente Bukele va a poder compartir muchas lecciones aprendidas con la presidenta Fujimori”, indicó.

Del mismo modo, agregó que también se abordaría el rol del Estado en el conflicto armado interno. "La presidenta Fujimori también va a poder contarle al presidente Bukele lo que es la victoria que tuvo el Perú frente a organizaciones terroristas como Sendero y el MRTA”.

Por otro lado, durante una transmisión en vivo por TikTok junto a Keiko Fujimori, el canciller manifestó que tiene expectativas del encuentro. "Yo también estoy muy ilusionado por ese encuentro que va a tener usted con el presidente Bukele”.

Además, Espá sostuvo que esperan aprender del modelo salvadoreño en materia de seguridad. "Él tiene muchas lecciones aprendidas que contarnos, de compartir con nosotros. Estoy seguro que esas lecciones aprendidas también van a servir para que nosotros podamos responder efectivamente a las justas demandas del pueblo peruano por mayor seguridad, mayor seguridad ciudadana”.

Respaldos en el Congreso y el Gabinete

La confirmación del viaje internacional generó reacciones a favor dentro de la bancada oficialista y el Ejecutivo. La senadora de Fuerza Popular, Nilza Chacón, respaldó la iniciativa.

"Esperemos que sí, sería importante de que intercambias esas estrategias entre esos lazos de coordinaciones entre El Salvador y Perú. Eso es bueno”, indicó para la prensa. En esa línea, también señaló que ambos poderes del Estado deben cumplir con sus responsabilidades sin interferir.

"Creo que el Ejecutivo tiene que hacer su trabajo y el Congreso también tiene que hacer lo suyo. Estamos viendo que está muy lenta la respuesta por parte del Congreso y yo creo que no tenemos por qué obstaculizar también el trabajo del Ejecutivo”. Asimismo, la senadora también sugirió tomar como modelo el sistema penitenciario salvadoreño. "Los intercambios, la modalidad de trabajo que ha tenido el señor Nayib Bukele en su país, es bueno que aquí en el Perú, en su momento, se pueda replicar con el tema de las cárceles. Yo creo que el acercamiento entre países es muy importante”.

Por su parte, el ministro de Cultura, Alberto Beingolea, defendió la decisión institucional. "Es pertinente. En el Estado todos tienen diferentes funciones y se hace el trabajo que se requiere y tiene la conducción de las relaciones internacionales. Si ella lo considera conveniente, por supuesto que sí".

En esa misma línea, el senador Daniel Barragán del partido OBRAS destacó los beneficios de la experiencia internacional. "Yo creo que los intercambios que tienen con otros países siempre nutren para ver qué podemos implementar en nuestro país. Ellos han tenido una experiencia muy positiva en el área de seguridad ciudadana”.

Cuestionamientos sobre el viaje

Sin embargo, otros sectores legislativos expresaron cuestionamientos a la pertinencia del encuentro ante la urgencia de los problemas locales. El diputado y vocero del partido OBRAS, Víctor Piñán, se mostró en desacuerdo con el viaje.

"Ahorita estamos viendo la delegación de facultades. Yo creo que ahora no es conveniente que viaje. Todavía tenemos que tomar una decisión porque ahora tenemos otros temas mucho más relevantes: Fenómeno El Niño, la criminalidad, asesinatos diarios. (…) Yo creo que deberían implementar políticas urgentes, (...) tiene que estar acá la presidenta, [debe] demostrar su liderazgo”.

Asimismo, la diputada Analí Márquez de Juntos por el Perú también apuntó que el momento elegido para la visita no era el más oportuno. "Por momento es prioridad el pedido de facultades legislativas. ¿No cree que se debe resolver todo este punto que es álgido?”, cuestionó.

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