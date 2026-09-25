Terror para inmigrantes legales en EE.UU. | Se reveló que una persona fue detenida por el ICE dentro de un tribunal

Se reveló que una persona fue detenida por el ICE dentro de un tribunal. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales | Gemini

Se reveló que una persona fue detenida por el ICE dentro de un tribunal. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales | Gemini

Hace unos días, se conoció que una persona fue detenida por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) dentro del Tribunal Superior de Meriden, Connecticut, de acuerdo con lo confirmado por Rama Judicial del estado. Este incidente ha generado gran tensión y temor entre la población.

Las personas que se encontraban alrededor del lugar revelaron que al menos 10 agentes participaron del operativo. Este grupo ingresó al recinto y se llevó a un hombre detenido.

Agentes del ICE detuvieron a un hombre en el tribunal de Meriden en Estados Unidos

La Rama Judicial del estado emitió un comunicado donde afirmó que los alguaciles recibieron una orden de deportación antes del procedimiento:

"La Rama Judicial puede confirmar que ICE detuvo hoy a una persona en el tribunal de Meriden. Antes de la detención, los Servicios de Alguaciles Judiciales recibieron una Orden de Deportación que indicaba que la persona estaba sujeta a expulsión de Estados Unidos en virtud de una orden final dictada por un juez de inmigración. Estamos revisando la orden presentada para validar esta información y estamos examinando el video del incidente de hoy para garantizar que se haya cumplido la ley estatal de Connecticut", indicaron las autoridades.

Por su parte, Miguel Castro, de la Alianza por los Derechos de los Inmigrantes de Middlesex, señaló que la comunidad respondió rápidamente al ver la presencia de los agentes: "Recibimos una señal de que agentes de ICE estaban justo al otro lado de la calle del tribunal estatal, así que reunimos a una coalición y vinimos aquí".

Mientras que el exconcejal de Meriden no dudó en grabar el momento en que alguaciles del tribunal aparentemente impidieron el acceso a algunos defensores, y en el video también se puede ver a una mujer caer al suelo, aunque no está claro si fue empujada o cayó por su cuenta.

Reacciones ante el operativo del ICE

Uno de los puntos que generó gran controversia fue el uso de cubrebocas por parte de los agentes dentro del tribunal, esto es algo que va en contra de la ley estatal a menos que lo apruebe el Poder Judicial. El video reveló que algunos agentes no llevaban cubrebocas, y el portavoz de la Rama Judicial no respondió cuando se le preguntó si el ICE tenía autorización para usarlos.

El director de comunicaciones del gobernador Ned Lamont se pronunció tras ver los videos y reveló que está preocupado y que la policía local ya se encuentra investigando el hecho.

"Los informes iniciales y los videos de Meriden de hoy son preocupantes, y la policía estatal está investigando lo ocurrido. Los tribunales son fundamentales para la democracia y deben ser lugares de calma y seguridad. Por eso trabajamos con el presidente del Tribunal Supremo y con la legislatura para establecer normas sobre las actividades de control migratorio en un tribunal o cerca de él", señaló.