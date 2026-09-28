Confirmado | Gobierno de EE.UU. solo aceptará 4750 latinos para que tramiten la Green Card hasta el 30 de septiembre

El Departamento de Estado de EE. UU. (DOS) anunció los nuevos límites para el programa de Visas de Diversidad correspondientes a septiembre de 2026. En este sentido, la medida indica que solo podrán avanzar en el trámite de la residencia permanente (Green Card) aquellas personas de América del Sur y el Caribe que tengan un número de caso inferior a 4750.

¿Qué indica la regla oficial para los solicitantes de América del Sur y el Caribe?

La normativa estableció un número de corte regional de 4750 para los postulantes de América del Sur y el Caribe en la Lotería de Visas de Diversidad 2026. Esto quiere decir que las autoridades consulares procesarán solamente las solicitudes de las personas con un número de rango de lotería inferior a esa cifra límite.

De acuerdo al Boletín de Visas de Septiembre del 2026, las personas seleccionadas que tengan un número de rango igual o superior a 4750 perderán la oportunidad de conseguir la residencia permanente bajo la edición DV-2026. En este sentido, la norma otorga un plazo hasta el 30 de septiembre para poder completar los trámites consulares y la emisión definitiva del documento.

El gobierno estadounidense está aplicando esta medida para regular la adjudicación de visados en la región latinoamericana durante el último tramo del ejercicio fiscal. Asimismo, según el documento del DOS, México no participa del programa.

¿Por qué los cupos de visados pueden agotarse previo al 30 de septiembre?

El DOS indicó que el tope anual es de 52.101 visados de diversidad disponibles para todo el mundo durante este año fiscal 2026. Esta cifra resulta de las reducciones legales exigidas por la Ley de Cuidado de Nicaragua y Alivio para América Central junto con la Ley de Autorización de Defensa Nacional.

Además, la legislación migratoria señala que ninguna nación podrá recibir más del 7% del total mundial de visados en un solo ejercicio fiscal. Esta restricción también limita la cantidad de green card que se les otorga a los países con alta demanda de postulantes.