Alerta máxima en Walmart | Hombre es acusado de tomar fotos debajo del vestido a una mujer con su teléfono: ¿Lograron detenerlo?

Hombre es acusado de tomar fotos debajo del vestido a una mujer en el Walmart. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales | Gemini

Hombre es acusado de tomar fotos debajo del vestido a una mujer en el Walmart. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales | Gemini

Walmart vuelve a ser indicado como un lugar poco seguro. Recientemente, las autoridades del condado de Suffolk activaron una alerta luego de que se registrara un terrible delito contra la privacidad en el centro comercial. La policía local en conjunto con la organización Crime Stoppers está en la búsqueda de un hombre que fotografió a una mujer sin su consentimiento.

El terrible hecho que ocurrió en Nueva York reaviva la preocupación tanto de clientes como de empleados por la seguridad en los espacios públicos de Estados Unidos.

Investigan caso de voyerismo en un Walmart de Riverhead

Este lamentable incidente de acoso movilizó rápidamente a la policía de la localidad de Riverhead. Según los reportes oficiales, el hecho ocurrió el pasado 7 de agosto, cerca de las 7.30 p. m., dentro de la sucursal de Walmart ubicada en el 1890 de Old Country Road.

Lo que habría ocurrido es que el desconocido utilizó su dispositivo móvil para tomar imágenes no autorizadas por debajo de la falda de una mujer. "La policía detalló que un hombre usó su teléfono celular para tomar fotos debajo del vestido de una mujer en el Walmart ubicado en el 1890 de Old Country Road, el 7 de agosto aproximadamente a las 7.30 p. m.", indicó el medio Riverhead LOCAL.

Ofrecen recompensa para identificar al sospechoso del Walmart

Si quieres dar con el paradero del responsable, Suffolk County Crime Stoppers ha ofrecido una recompensa a quien proporcione datos clave que deriven en su captura.

En este sentido, los ciudadanos pueden ofrecer información de manera 100% anónima llamando al 1-800-220-TIPS, ingresando al sitio web www.P3Tips.com o descargando la aplicación P3 Tips en sus teléfonos móviles.

Las autoridades garantizaron una absoluta confidencialidad en todas las denuncias recibidas sobre lo ocurrido en este Walmart de Riverhead. Asimismo, se insta a que cualquier persona señalada mantenga su presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario en un tribunal.